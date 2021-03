POTRESNA ISPOVIJEST DISNEY ZVIJEZDE: ‘Izgubila sam nevinost s 15 godina. Silovanjem. A dan kad sam se predozirala iskoristio me diler’

Pjevačica, koja je u to vrijeme bila Disneyeva zvijezda, nosila je prsten koji simbolizira ‘čistoću’ i seksualnu apstinenciju pa u javnost nije izlazila s informacijom o silovanju

Demi Lovato u novom dokumentarcu o svom životu progovorila je o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela kao tinejdžerica, ali i u noći kada se predozirala.

“Izgubila sam nevinost silovanjem. Ljubili smo se, ali ja sam rekla da ne želim dalje. Bila sam djevica i nisam htjela to promijeniti na taj način. Nije bilo bitno, ta osoba je svejedno to napravila. Ja sam to zatomila u sebi i uvjerila samu sebe da je moja krivnja jer sam otišla u sobu s njim, jer sam se barila s njim”, priznala je 28-godišnja pjevačica koja se proslavila s 15 godina ulogama u Disneyevim dječjim serijama.

Zajedno s kolegama poput Miley Cyrus, Selene Gomez i Jonas Brothersa nosila je tzv. “prstenje nevinosti”, kojim su se obvezali da se neće seksati prije braka. Osim toga, odgojena je u katoličkoj obitelji pa je mislila da mora šutjeti o silovanju.

“Bila sam dio Disneyeve ekipe koja je javno rekla da će čekati do braka. Moj prvi put nije bio romantičan, bio je s*anje. A onda sam još morala stalno viđati tu osobu pa sam prestala jesti i snalazila se na druge načine: rezala sam se, povraćala, što god… I moja bulimija se toliko pogoršala da sam počela povraćati krv”, ispričala je Demi.

Njen silovatelj na kraju nikad nije odgovarao iako je nekim odraslim osobama rekla što joj se dogodilo.

Diler ju iskoristio u noći kada se predozirala

U ljeto 2018. ponovno je proživjela ozbiljnu seksualnu traumu, istog jutra kada se predozirala i gotovo umrla. Naime, tvrdi da ju je diler tada iskoristio i samo otišao. Hitno je hospitalizirana, a ubrzo nakon toga doživjela je nekoliko moždanih udara te srčani udar.

Iako se dotad nije drogirala šest godina, posustala je nekoliko mjeseci kasnije i život joj je ponovno krenuo nizbrdo. One večeri kada se predozirala nazvala je dilera nakon zabave kada su joj svi prijatelji otišli doma. Kombinirala je metamfetamin, kokain, MDMA, oksitocin, marihuanu i alkohol.

“Nisam samo doživjela predoziranje, već sam i iskorištena. Doživjela sam mnogo seksualnih trauma dok sam bila tinejdžerica. Kad su me pronašli, bila sam gola, poplavila sam. Doslovno me ostavio da umrem nakon što me iskoristio”, rekla je Demi.

“Kad su me pronašli u bolnici, pitali su me jesam li imala sporazumni seks. Imala sam to neko sjećanje, poput bljeska, zbog kojeg sam tad rekla da jesam. Tek nekoliko mjeseci kasnije shvatila sam da nisam bila u stanju pristati na seks”, dodala je.

Nakon predoziranja imala je brojne zdravstvene probleme. “Više ne mogu voziti jer ne vidim dobro. Kad ulijevam vodu u čašu često promašim jer ne vidim”, otkrila je.