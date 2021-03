POPULARNI VODITELJ KOJI JE DAO OTKAZ ZBOG MEGHAN I DALJE DIVLJA: Sad se javio na Twitteru; ‘Još uvijek joj ne vjerujem’

Samo nekoliko sati nakon što je demonstrativno napustio studio tijekom emisije ‘Good Morning Britain’, voditelj Piers Morgan je dao otkaz. “Nakon razgovora s ITV-om, Piers Morgan odlučio je da je vrijeme da napusti emisiju. ITV je prihvatio ovu odluku i nema više što dodati”, potvrdio je glasnogovornik ITV-a za Daily Mail.

Podsjetimo, Morgan je jučer šokirao gledatelje napustivši studio usred prijenosa uživo zbog burne svađe s prognostičarom Alexom Beresfordom koji ga je optužio za “nepotrebno blaćenje” Meghan Markle. Samo nekoliko sati nakon tog ispada, koji je donio rekordnu gledanost emisiji, dao je otkaz.

So @alexberesfordTV defends Meghan on @gmb and criticises @piersmorgan for what he’d said about Meghan’s mental health. Piers walks off the set. Surely Piers knows if you give it, you gotta be able to take it? pic.twitter.com/gmoNjMxiQy

Voditelj jutarnje emisije suočio se i s negativnim reakcijama na Twitteru nakon što je izjavio kako “nije povjerovao ni riječi” Meghan Markle i princu Harryju tijekom intervjua koji je par dao Opri Winfrey. Regulatorno tijelo britanske televizije najavilo je pokretanje istrage o komentarima nakon više od 40.000 žalbi.

I dan nakon otkaza Morgan ne miruje. Jutros u šest sati oglasio se na Twitteru i dokazao da još uvijek stoji pri svome.

“U ponedjeljak sam rekao da ne vjerujem ničemu što je Meghan Markle izrekla u intervjuu s Oprom. Imao sam vremena osvrnuti se na taj stav i još uvijek joj ne vjerujem. Ako joj vi vjerujete, u redu. Sloboda govora je nešto za što sam spreman umrijeti. Hvala na izljevima ljubavi i mržnje. Idem se pozabaviti svojim mišljenjima”, napisao je 55-godišnji voditelj.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021