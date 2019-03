POČEO SPEKTAKL ‘PLES SA ZVIJEZDAMA’: Prvu emisiju obilježile Josipine suze, vrući tango Nives Celzijus i striptiz za kraj

U spektakularni show Nove TV ušlo je jedanaest plesnih parova – jedanaest domaćih zvijezda sa svojim profesionalnim plesačkim partnerima

Nova TV je u nedjelju navečer započela s emitiranjem dugoočekivanog showa “Ples sa zvijezdama”, najvećeg plesnog spektakla u Hrvatskoj čiji su voditelji Mia Kovačić i Janko Popović Volarić.

U show je ušlo 11 plesnih parova, 11 domaćih zvijezda sa svojim profesionalnim plesačkim partnerima. Plesne cipelice obuli su fitness trenerica Viktorija Đonlić Rađa, glumice Ecija Ojdanić i Ana Vučak Veljača, glumac Slavko Sobin, pjevač Damir Kedžo, stand up komičar Ivan Šarić, pjevačica Nives Celzijus, stilist Marko Grubnić, spisateljica Josipa Pavić Bernardini, influencerica Sonja Kovač i novinar Davor Garić. A s njima su zaplesali profesionalni plesači Marko Mrkić, Mateo Cvenić, Gordan Vogleš, Marko Šapina, Damir Horvatinčić, Mario Ožbolt, Valentina Walme, Gabriela Pilić, Ela Vuković, Paula Jeričević i Helena Janjušević.

Quickstep Ecije Ojdanić i Marka Šapina

Večeras su led na plesnom podiju probili glumica Ecija Ojdanić i Marko Šapina, koji je u finalu državnog prvenstva u kombinaciji 10 plesova sudjelovao 2018. godine te iza kojeg je deset godina aktivnog natjecateljskog staža u latino-američkim i standardnim plesovima te osam godina rekreativnog bavljenja hip hopom. Njih dvoje otplesali su quickstep.

“Malo više oštrih pokreta u vašim nogama Ecija. To je mala kritika, ali otplesali ste i krenuli prema novim izazovima”, rekao im je član žirija Dinko Bogdanić.

“Definitivno se vidi da je to quickstep, bilo je dosta koraka koji su bili van ritma, to mi je dosta upadalo u oko. Ecija, opustite se i to će biti savršeno”, kazala je članica žirija Tamara Despot. Almira Osmanović čestitala im je na probijanju leda: “Izabrali ste tešku kombinaciju, sve u svemu bilo je poletno i zabavno”. Nicolas Quesnoit se složio da je izvedba bila zabavna, a žiri im je ukupno dodijelio 19 bodova.

Bečki valcer Sonje Kovač i Gordana Vogleša

Drugi par na plesnom podiju bili su Sonja Kovač i Gordan Vogleš oduševivši izvedbom bečkog valcera.

“Na momente ste i izgledali kao da plešete već 10 godina skupa”, pohvalila ih je Tamara. “Bilo je jako zanimljivo, osjetile su se te vaše emocije. Bilo je zaista super, čestitam”, dodala je Almira. Nicolas je pohvalio Sonju rekavši joj da je talentirana te da jedva čeka vidjeti je u drugim stilovima. Sonja i Gordan dobili su 25 bodova od žirija.

Jazz dance Damira Kedže i Helene Janjušević

Damir Kedžo i Helena Janjušević treći su plesni par koji je izašao na pozornicu, a otplesali su jazz dance uz pjesmu ”365” koju je Damir nekoć pjevao sa Sašom Lozarom i Tinom Samardžićem.

“Svaka čast, bravo i sjajno. Damire, imao si sjajnu mentoricu, a očito ti to i leži. Dinamičan si, imaš ritma, baš si ‘ti’. Tu nemam puno reći, osim da te jedva čekam vidjeti u nekom drugom stilu”, oduševljena je bila Almira.

Pohvalio ih je i Nicolas: “Fantastičan si i spretan, rođen za show business.” Dinko se malo našalio na račun odabira pjesme: “Damire ovo je vaš teren, a lijepo ste i prezentirali svoju pjesmu.” Tamara je ustvrdila da je Damir puno brsuio svoje korake i čestitala mu na tome.

Viktorija Đonlić i Marko Mrkić otplesali tango

Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić otplesali su tango.

“Viktorija je pokazala dalmatinski temperament! Bravo! Morate ponekad slušati glazbu, ponekad izlazite iz ritma, ali čestitam”, kazao je Dinko.

“Ja sam vas gledao i mislio, njih dvoje su stvarno kliknuli. Skroz si se predala Marku, maksimalno ste riskirali, impresioniran sam vašom izvedbom”, komentirao je Nicolas kao šećer na kraju, a žiri je svoje pohvale potvrdio s 30 bodova.

Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt plesali jive

Najmlađi par ove sezone, Ana Vučak Veljača i Mario Ožbolt, gledateljima i žiriju pripremili su jive. Njihov nastup obilježio je i prvi pad u ovoj sezoni showa.

“‘Ne uzrujavaj se uopće što si pala, jako si talentirana! No talent nije sve, u jiveu bih voljela više vidjeti da skakućete, ali sve u svemu, dobro je bilo”, ohrabrila je Tamara Anu koja je u žaru plesa pala. I Almira joj je poručila da ne očajava: “Za prvi put je tvoja izvedba bila odlična”.

Nicolas se našalio na Anin račun opisavši je riječima “tiha voda brege dere”. Žiri im je dodijelio 22 boda.

Tango Nives Celzijus i Matea Cvenića

Nives Celzijus i Mateo Cvenić oduševili su izvedbom tanga.

“Tango je bio lijep i neobičan, trema je normalna, a led treba probiti. Lijepa dinamika, lijepa povezanost među vama. NIves, za sljedeći puta opustite lopatice, i ta lijepa prsa prema van”, savjetovala je Almira Nives. Nicolasu je izvedba bila vrlo zanimljiva. “Odličan scenski pristup, trebalo bi malo poraditi na tehnici, ali to je proces koji treba proći. Ipak svaka čast, a ako ste malo nervozni popijte koju rakijicu prije”, našalio se Nicolas.

“Erotično ste to izveli, bravo”, kratko je komentirao Dinko, a Tamara je kazala kako je njoj ples bio “genijalan”.

Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić plesali valcer

Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić predstavili su svoju izvedbu valcera.

“Osvježili ste večerašnju emisiju. Bili ste graciozni i elegantni, čestitam, samo tako dalje”, komentirao je Nicolas. Dinko je rekao da mu je to bio najbolji ples večeras. Tamara i Almira su nahvalile Josipinu emotivnost, a žiri ih je nagradio s 33 boda.

Cha-cha-cha Ivana Šarića i Paule Jeričević

Ivan Šarić i Paula Jeričević oduševili su izvedbom cha-cha-cha.

“Muški plesač koji pleše najprirodnije, postići tu prirodnost, to je spektakl”, uočila je Tamara. Almira je dodala da su Ivan i Paula sjajno odradili cha-cha-cha, a Nicolas e ustvrdio da je Ivan vrhunski zabavljač. “Imaš ritma, prirodan si plesač. Nemoj bježati od treninga tehnike”, savjetovao mu je Nicolas.

Slavko Sobin i Gabriela Pilić otplesali rumbu

U prvoj emisiji showa “Ples sa zvijezdama” glumac Slavko Sobin i Gabriela Pilić plesali su rumbu.

“Samo je jedna prilika za dobar prvi dojam, a vi ste tu priliku jako dobro iskoristili”, poručio im je Nicolas. Njihovom izvedbom bio je zadovoljan i Dinko, ali uz jednu primjedbu Slavku: “Oslobodite se, imate predivnu ženu pored sebe.”, poručio je Sobinu.

I Tamara je uvjerena da Sobin može biti odličan plesač, a Almira je uočila sjajnu energiju između Slavka i Gabrijele. Nagradili su ih s 30 bodova.

Marko Grubnić i Ela Vuković u paso dobleu

Marko Grubnić i Ela Vuković odabrali su za prvi “Ples sa zvijezdama” paso doble.

“Vidio sam u Marku neki novi talent, sviđa mi se vaš temperament”, kazao je Dinko. Tamara je rekla kako joj se čini da je Ela od Marka napravila zmaja. Sličnog je mišljenja bila i Almira: “Jedna strast, vrlo dobro i zaista jedva čekam vidjeti vas dalje.”

Nicolas je pohvalio njihovu koreografiju, a žiri im je dao 32 boda.

Rumba (i striptiz) Davora Garića i Valentine Walme

Davor Garić i Valentina Walme zadnji su izašli na pozornicu i otplesali rumbu, ali i izveli striptiz za kraj. “Za sljedeći puta možeš skinuti hlače. BIli ste sjajni, zanimljivo, efektno, ali moram dati neku kritiku – baš i nije bilo puno plesnih koraka”, poručila im je Almira Osmanović.

“Jesmo li na Novoj TV ili smo se prebacili na neke druge kanale. Davore, imam jednu molbu – nemoj više bildati mišiće”, dodao je Nicolas. Dinko je zaključio da su Davor i Valentina osvojili glavnu nagradu za večeras, a Tamara je konstatirala: “Kad dvoje ljudi izgleda ovako kako njih dvoje izgleda, onda radimo show. Hrvati vježbajte!” Ipak, zbog manjka plesnih koraka, žiri im je dao tek 18 bodova.