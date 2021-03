PLASTIČNE SESTRE IMAJU DUGU POVIJEST PHOTOSHOP FAILOVA: Pitanje je znamo li uopće kako one u stvarnom životu izgledaju

Najpoznatije sestre na svijetu mame uzdahe obožavatelja diljem svijeta, a osim na čari plastične kirurgije nisu imune ni na uređivanje fotki u Photoshopu

Na društvenim mrežama uglavnom svi žele servirati savršenstvo. U tome definitivno prednjače sestre Kardashian-Jenner koje su nam proteklih desetak godina servirale brojne ‘failove’ s uređivanjem fotki.

U posljednje vrijeme u tome prednjači Khloe Kardashian, kojoj fanovi predbacuju da na svakoj fotki ima “drugo lice”.

KHLOE KARDASHIAN ŠOKIRALA FANOVE ‘NOVIM’ LICEM: ‘Toliko je uložila u to da izgleda poput svojih sestara, a sad izgleda grozno’

Na Instagramu je nedavno objavila fotografiju na kojoj su joj crte lica potpuno drugačije nego na paparazzo fotkama. Iako je jasno da se podvrgnula nekolicini estetskih zahvata koje još uvijek nije potvrdila, Khloe očito još uvijek nije zadovoljna svojim izgledom pa fotke fotošopira do neprepoznatljivosti.

Nedavno je izazvala podsmijeh kada je na društvenim mrežama objavila fotke iz kampanje svog brenda traperica. Naime, stopala i prsti na rukama izgledaju joj čudovišno izduženo. Ovoga puta ne radi se o još jednoj Photoshop katastrofi, već su fotke nastale pomoću objektiva s efektom izduživanja, što je Khloe potvrdila na svom Twitteru.

BIZARNA FOTOGRAFIJA KHLOE KARDASHIAN POSTALA PREDMET SPRDNJE: Ovoga puta ne radi se o nezgodi u Photoshopu

“Na nekoliko fotografija koje smo snimili koristili smo objektiv s efektom izduživanja, dakle što je objekt bliže kameri – više će se izdužiti. Zbog toga moja stopala i prsti izgledaju nevjerojatno dugo. Bez brige, još uvijek imam normalnu veličinu ruku i nogu”, napisala je.

Sredinom 2019. Khloe je na Instagramu objavila fotku na kojoj izgleda poput CGI verzije sebe. Na njoj je ispeglana do neprepoznatljivosti, a ekipa na društvenim mrežama doslovno nije vjerovala da se radi o poznatoj Kardashianki. Khloe je dobila toliko hejterskih komentara zbog pretjerivanja u Photoshopu da je isključila opciju komentiranja fotke.

Khloe Kardashian literally looks CGI in this pic.twitter.com/90s6lvpzdX — Hann🌸 (@hannahbechill) September 30, 2019

Nadamo se da je otpustila osobu koja je zadužena za retuširanje fotki jer ih 2019. nije nedostajalo. Khloe je na Instagramu pokazala kombinaciju u kojoj se pojavila na 75. rođendanu legendarne pjevačice Diane Ross. Iako je u prvom planu dekolte, mnogi su primijetili da joj prsti izgledaju jako čudno, vjerojatno zašto što je pokušavala stanjiti bedra.

Šesti nožni prst, dva palca, zakrivljene površine

Khloe nam je servirala još jedan Photoshop fail. Osim što je ispleglana do neprepoznatljivosti, na ovoj fotki nešto nije u redu s njenim palcem.

Na promotivnoj fotki za najavu 16. sezone realityja ‘Keeping Up With the Kardashians’ dobili smo ne jedan, ne dva, već tri Photoshop faila. Prvo, donji dio Khloe je nestao. Možda se skriva ispod velike suknje, no zašto bi suknja bila načinjena od istog materijala kao ostatak plahte na fotki?

Drugo, Kendall izgleda kao da je naknadno ubačena na fotku. Uz to, nema koljeno i glava joj se ne naslanja na Kylie. Treće, stopalo Kourtney Kardashian izgleda kao da ima dva palca, odnosno šest nožnih prstiju.

Kim Kardashian i njena mlađa sestra Kylie Jenner podigle su prašinu fotkama na kojima promoviraju kolekciju parfema. Osim neobičnih kombinezona, pažnju su privukla Kimina stopala na kojima se vidi šest prstiju.

Najstarija sestra Kardashian promovirala je svoj najnoviji projekt Poosh kada joj se dogodila ova Photoshop katastrofa na kojoj ništa nema smisla.

Na ovoj obiteljskoj fotografiji pozirali su Kris Jenner, njezin dečko Cory, Kendall, Khloe, Kourtney, Kim i Scott Disick. Svi izgledaju sjajno, no što je s Kourtney? Ona izgleda kao da je ‘ubačena’ na fotografiju.

I think we can all agree that Kourtney was photoshopped into the latest Kardashian family photo pic.twitter.com/XUUuSHxzif — Gibson Johns (@gibsonoma) December 23, 2020

Khloe je na Instagramu objavila fotografije s proslave Kiminog 40. rođendana krajem listopada. Tako je, usred pandemije koronavirusa. Možda isprva niste primijetili što nije u redu s ovom fotkom, no zagledajte se u bretelu na Kendallinom ramenu.

Kim je ovdje slučajno ‘ostavila’ prste u kosi kod desnog uha iako su joj obje ruke prislonjene na zid.

Kylie je htjela pokazati svoje tijelo iz karantene pa je pozirala u bikiniju pokraj bazena. Na njenu žalost, u originalnoj objavi postoji nekoliko preočitih znakova retuširanja. Primjerice, rub bazena je potpuno zakrivljen, a mlada milijarderka je u međuvremenu obrisala sporne fotke. Srećom, postoje screenshotovi.

Kylie you are the worst using photoshop pic.twitter.com/eoGOsG0BqA — L|C (@wichocantu98) April 28, 2020

Kim je objavila božićnu čestitku obitelji Kardashian-West, no mnogi su primijetili nešto neobično s njezinom kćeri North (skroz lijevo). Izgleda gotovo kao da je ubačena s druge fotke, a sama je Kim nakon brojnih kritika priznala da je korišten Photoshop jer se djevojčica nije htjela fotografirati kada i ostatak obitelji.

Povećane stražnjice i naknadno dodavanje na fotku

Kylie i njezina najbolja frendica Stassie objavile su naizgled nevinu fotku, no zagledajte se u jastuke iza Kylie, točnije u prugice. Izgleda kako si je beauty mogulica htjela stanjiti struk i naglasiti grudi pa se jastuk malo zakrivio.

Čak ni supermodel Kendall nije imuna na čari Photoshopa. Objavila je seksi fotku koja izgleda predobro da bi bila istinita, zato što i je. Ako pogledate zid s njene lijeve strane, uočit ćete da je zakrivljen, što znači da se stanjila.

U vrijeme kada su Kim Kardashian i Blac Chyna još bile u dobrim odnosima objavile su ovaj selfie koji je očito uređivan u Photoshopu. Pogledajte zakrivljene pločice kod Kiminih bokova i sve će vam biti jasno.

Kim je ovdje zakrivila vrata pokraj desnog bedra kako bi naglasila svoje obline.

Nevini selfie u ogledalu ili Photoshop katastrofa? Kim je okinula fotku s Kanyeom, a znamo da ju je uredila jer su sredina i desni dio fotke očito zakrivljeni. “Tko ti je ovo fotošopirao?”, pitali su ju fanovi u komentarima.

Čak se i mama Kris pridružila Photoshop ludilu i stanjila si struk. Dokaz: zakrivljenje daske ispod njene desne ruke.

Na fotkama sestra Kardashian-Jenner ne stanjuju se samo ljudi, već i predmeti. Naime, Kim je pozirala na parkiralištu, a u desnom kutu fotke bio je automobil, ako se to uopće može nazvati automobilom.