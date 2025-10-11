ZAGREBAČKA ŠPICA /

Nosile su usko i šetale samouvjereno: Svi su se okretali za poznatim damama u glavnom gradu

Foto: Goran Horvatinec
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Centar Zagreba ovog je vikenda bio prepun poznatih lica među kojima je bila i nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković

Također, naš je fotograf snimio i pjevačicu Lu Jakelić (32). Kako je izgledala zagrebačka špica ovog vikenda, pogledajte u našoj galeriji. 

Podsjetimo, Lejdi Perković je nećakinja Marka Perkovića Thompsona, a nedavno se udala za dugogodišnjeg partnera, plesača Ivana Jarneca kojeg je upoznala na Špancirfestu. Kći Dražena Perkovića godinama je izvan medijskog fokusa, a posljednjih mjeseci sve češće puni medijske stupce zahvaljujući objavama na društvenim mrežama. 

11.10.2025.
19:50
Zlatko Luketić
Goran Horvatinec
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAGREBAČKA ŠPICA /
Nosile su usko i šetale samouvjereno: Svi su se okretali za poznatim damama u glavnom gradu