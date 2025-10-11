Nosile su usko i šetale samouvjereno: Svi su se okretali za poznatim damama u glavnom gradu

Centar Zagreba ovog je vikenda bio prepun poznatih lica među kojima je bila i nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), Lejdi Perković.

Također, naš je fotograf snimio i pjevačicu Lu Jakelić (32). Kako je izgledala zagrebačka špica ovog vikenda, pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, Lejdi Perković je nećakinja Marka Perkovića Thompsona, a nedavno se udala za dugogodišnjeg partnera, plesača Ivana Jarneca kojeg je upoznala na Špancirfestu. Kći Dražena Perkovića godinama je izvan medijskog fokusa, a posljednjih mjeseci sve češće puni medijske stupce zahvaljujući objavama na društvenim mrežama.