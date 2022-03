NEMA ŠANSE DA POTONE / Katie Price ponovno šokira grudima koje je povećala po 14. put: A već si je zacrtala novi estetski cilj

Jedna od najpoznatijih britanskih starleta Katie Price (43) upravo se vratila s trotjednog odmora na Tajlandu, gdje je boravila sa zaručnikom Carlom Woodsom (33), javlja The Mirror. Ona je na tamošnjim plažama pokazala svoje nove ogromne grudi i lice koje je opet popravila s nekoliko estetskih zahvata. Dok internetom kruže njezine najnovije paparazzo fotografije, mediji se sprdaju kako ona "ne može potonuti u vodi jer sprijeda ima dvije divovske bove". No izgleda da ti natpisi Katie previše ne brinu jer si je sad zacrtala da mora smršaviti i to ni više ni manje nego 20 kilograma, pa se bacila na strogu dijetu i trenige. Osim toga, starleta razmišlja o tome i da postane plavuša. Podsjetimo, Katie je nedavno svoje grudi povećala po 14. put, a prije toga napravila je liposukciju cijelog tijela te je uklonila salo sa stražnjice.