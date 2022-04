KAKVA POZADINA! / Popularna manekenka očarava u minijaturnom tanga bikiniju: Ona koristi svaki priliku da pokaže svoju slavnu guzu

Popularna manekenka Debbie St. Pierre uskočila je u tanga bikini boje breskve i uživala ne plaži u Miami Beachu na Floridi. Minijaturno bikini jedva je zauzdao njene zanosne obline, no to ju nije spriječilo da lijepo provede. Debbie inače dolazi iz Australije, iz Melbournea. Manekenstvom se počela baviti u tinejdžerskoj dobi. Ona je najpoznatija po svojoj guzi te uvijek iskoristi priliku kakao bi ju pokazala. Prije par godina slavni reper Snoop Dogg bio je, navodno, očaran njenom stražnjicom, pa ja zatražio da joj je na nju potpiše. Debbie je pristala na to.