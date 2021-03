PALAČA SE KONAČNO OGLASILA: ‘S tugom smo primili izjave Meghan i Harryja. Njihove optužbe su zabrinjavajuće…’

Dan nakon što je najiščekivaniji intervju godine prikazan u Velikoj Britaniji, a sve oči uperene u Buckinghamsku palaču, prema kojoj su Meghan Markle i princ Harry uputili skandalozne optužbe, Kraljevska obitelj napokon se javno oglasila.

BREAKING: Buckingham Palace statement following Meghan and Harry interview:

"The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately." pic.twitter.com/GqiI2djEod

— MSNBC (@MSNBC) March 9, 2021