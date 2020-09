OVO SE NE PROPUŠTA: Dalmatinski pjevač, bivša misica i osebujna umjetnica domaćini su prvog tjedna u showu ‘Večera za 5 na selu’

Na RTL-u 7. rujna u 20 sati kreće ‘Večera za pet na selu’

U prvom tjednu dvanaeste sezone showa ‘Večera za 5 na selu’, koja s prikazivanjem počinje 7. rujna u 20 sati na RTL-u, kuhat će se na jugu Hrvatske, točnije u Šibeniku i okolici. Ondje će se gledateljima predstaviti pet vrlo zanimljivih karaktera koji će pripremati najukusnija jela svoga kraja.

Duška Duki Zaninović (65), Bilice

Svestrana umjetnička duša tri su riječi kojima se najbolje može opisati simpatična Šibenčanka Duška Zaninović, poznatija kao Duki. Duška se bavi se slikarstvom te je održala brojne izložbe u Šibeniku i šire, a uz to oslikava te izrađuje odjevne predmete i nakit. No tu njezina kreativnost i talent ne staju, Duška piše i komponira pjesme još od mladosti te pjeva. Osim toga, Duška je zajedno sa suprugom Ivom Zaninovićem izgradila kuću u Bilicama u Šibeniku – ona ju je dizajnirala, a on gradio te su je zajedno uredili svojim rukotvorinama. Inače je završila školu za odgajatelje te je radila s djecom. Duška obožava kuhanje i dekoriranje jela te je to još jedan način na koji može iskazati svoju kreativnost. Proizvodi vlastite biljne likere, džemove kao i kekse od lavande koja joj raste u dvorištu. Voli tradiciju svog kraja pa tako cijeni stare recepte i jela, ali voli i eksperimentirati u kuhinji. Gledateljima će možda biti poznata jer je ranije sudjelovala u ‘Večeri za 5’ i ‘Punom parom’, a 2015. godine kuhala je i u drugoj sezoni RTL-ova kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’. Vesela, vedra i komunikativna, Duška svojim će gostima prirediti pravu šibensku večeru i feštu u ‘Večeri za 5 na selu’ te se nada dobroj zabavi i ukusnim jelima.

Mile Perkov (39), Tribunj

Mile ima zaista zanimljivu životnu priču – od policajca do estradnog umjetnika! On je bivši policajac, točnije inspektor za narkotike, koji je dugo lovio „loše dečke“, a onda je napustio taj posao i okrenuo se svojoj strasti – pjesmi! Piše i sklada pjesme te pjeva, a njegove izvedbe imaju po nekoliko desetaka tisuća pregleda na YouTubeu. Uz to, Mile je uvijek dobrodošao gost na svakoj zabavi jer pjeva na raznim događanjima, a čak se i natjecao na nekoliko glazbenih festivala te je jako poznat u Dalmaciji, ali i šire. Uz sve to, Mile se smatra i „tipičnim Dalmatincem“; samouvjerenom, veselom i komunikativnom osobom koja obožava dobru spizu. Preferira dalmatinsku, mediteransku kuhinju, ali je jako dobar i u pripremi kontinentalnih delicija. No jedna stvar je posebno interesantna – nikad u životu nije pripremio desert – sve do ‘Večere za 5 na selu’!

Maja Curavić (40), Brodarica

Maja je po zanimanju profesorica matematike te predaje u jednoj osnovnoj školi u Skradinu, no mnogima je poznatija kao misica! Naime, natjecala se za Mrs. Globe 2007. u Kaliforniji, gdje je osvojila sedmo mjesto, 2012. sudjelovala je na Miss Multiverse, gdje je bila prva pratilja gospođe svijeta, a 2013. godine predstavljala je Hrvatsku na izboru Miss Multiverse u Dominikanskoj Republici u kategoriji gospođa te je osvojila titulu druge najljepše gospođe na svijetu! A sudjelovala je i na mnogim drugim izborima ljepote. Iako je manekenstvo iza nje, Maju i danas na ulici prepoznaju kao jednu od najljepših Šibenčanki. Osim što radi u školi, Maja se sad bavi prodajom mesnih proizvoda te ima vlastitu mesnicu, prava je poznavateljica mesa i zna kako dobro ispeći svaki komad mesa! Vrlo je atraktivna, otvorena i komunikativna osoba te se iznimno veseli upoznavanju protukandidata i kušanju njihovih jela.

Milan Ercegović (68), Šibenik

Milan je umirovljeni brodski mehaničar koji uživa u svakom danu: druži se s prijateljima, organizira zabave i večere, voli se kartati, i naravno – kuha po cijele dane! Kuhanje za Milana predstavlja veliki užitak te kao svoju najveću specijalnost ističe pečenje janjaca i pripremanje mesnih jela. No Milan, zvan Milko, kao i svaki Dalmatinac voli pojesti, ali i pripremiti dobru ribu. Milko nema dlake a jeziku te će uvijek reći što mu je na pameti pa će protukandidatima biti vrlo zanimljivo čuti njegove komentare za stolom. Vedra je, ali i glasna osoba pa se zbog toga često nalazi u centru pažnje ili kao glavni animator u društvu, no to mu nimalo ne smeta. ‘Večeru za 5 na selu’ vidi kao idealnu priliku da proširi svoj krug prijatelja, dobro se zabavi i – pošteno najede!

Nataša Divila (55), Žaborić

Nataša radi ako animatorica pa je sigurno kako će Milan imati konkurenciju za stolom kada je riječ o zabavljanju drugih gosti na večeri. Vlasnica je jedne rođendaonice, a po zanimanju je dizajnerica tekstila i odjeće. Nataša je još jedna kreativka u ekipi koja u slobodno vrijeme izrađuje umjetnine od kamenja. Najviše voli jesti i pripremati mediteransku kuhinju, a na pijatu joj nema ničeg boljeg od bakalara na sto načina! Za sebe kaže da je maštovita kad kuha, a u njezinim se jelima često nađe povrće koje sama uzgaja, ali i samoniklo bilje prepoznatljivo za taj kraj. Show ‘Večera za 5 na selu’ čini joj se kao idealna doza zabave, izazova i okusa pa se zbog toga i prijavila u tu RTL-ovu kulinarsku emisiju, ali i kako bi široj publici predstavila svoj „komadić raja“.