OVAJ JE DEČKO ODUŠEVIO ŽIRI U ZVIJEZDAMA: Nina se naježila dok je pjevao Selmu, a onda se žiri i posvađao zbog njega

Marko Omazić (21) iz Livna oduševio je žiri i publiku RTL-ovog showa ‘Zvijezde ljetni hit’

U emisiji RTL-ovog showa “Zvijezde ljetni hit” emitiranog u petak, najviše je pozornosti privukao 21-godišnji Marko Omazić iz Livna. Pjevao je zadnji i to “Selmu” Bijelog dugmeta te je oduševio žiri u kojem sjede Tonči Huljić, Andrea Andrassy, Nina Badrić, Petar Grašo i Branko Đurić Đuro.

“Mislim da nismo mogli zamisliti ljepše zatvaranje večerašnje emisije nego s tobom. Oduševio si me odabirom pjesme, to je bilo hrabro, načinom na koji si je ti interpretirao. Da si s toliko godina toliko proživljeno otpjevao legendarnu pjesmu Bijelog dugmeta, to mi se posebno svidjelo. A neću ti ni reći koliko si zgodan” kazala mu je Nina koja se naježila dok je Marko pjevao.

‘Nepogrešiv si’

“Neću te hvaliti jer su to već svi drugi učinili i ja se slažem. Sve mi je uvijek bilo isto, ti to točno naučiš i nepogrešiv si. Volio bih da mi sljedeći put nešto potpuno spontano, da improvizacija bude na licu mjesta. Šteta je da imaš takav glas, a da se potpuno ne predaš samouvjereno u nešto čime sigurno barataš”, kazao je Tonči.

No, tu je uskočila Nina. “Sve što ti je Tonči rekao, za mene je potpuno suprotno. Bio si potpuno spontan, izuzetno slobodan. Imao si različite završetke fraza”, kazala je.

“Ja se ne slažem s tobom, Tonči. Predvidio si jednu vrlo bitnu stvar. Čovjek je tu prvi put i ovo mu je prvi nastup. Njemu je u glavi milijun stvari. Odlično je otpjevao”, kazao je Grašo. Na kraju je Huljić kazao kako se samo treba opustiti, a ne treba dolaziti ovdje.