Nezadovoljan načinom na koji su mediji pisali o ovome slučaju, odvjetnik posrnuloga učitelja glume tvrdi da su sve te informacije – lažne

Srpskom redatelju i voditelju glumačke škole u Beogradu Miroslavu Aleksiću (69) određen je pritvor od 30 dana nakon što ga je nekoliko bivših učenica optužilo za silovanje, seksualno zlostavljanje i bludne radnje.

Njegov odvjetnik Zoran Jakovljević sada je iznio šokantne detalje u svrhu obrane svoga klijenta. Između ostaloga, izjavio je kako je nezadovoljan načinom na koji su mediji pisali o ovome slučaju te je, prema njegovu mišljenju, nedopustivo da “anonimni ljudi” daju takve informacije, za koje on tvrdi da su – lažne.

“Odbio sam pojavljivati se u televizijskim emisijama, prvenstveno zbog takvoga stava medija. Ja ne znam kako bih postupio da sam na mjestu Aleksića. Svi ti napadi, anonimne izjave i svjedoci koji daju cijele intervjue u medijima, bez imena i prezimena, to je nedopustivo”, rekao je Jakovljević za portal Mondo.

Je li za silovanje nužan spolni odnos?

Odvjetnik optuženoga učitelja glume poručio je da će se njegova taktika obrane klijenta zasnivati, prije svega, na izbjegavanju davanja izjava te vraćanju slučaja među sudske organe. Dodao je kako imaju jake dokaze za obranu i čekaju odgovarajući trenutak da sve iznesu u javnost.

“Snimke koje se spominju u medijima čak nisu ni ključne ni važne. Samo ću reći jednu jednostavnu stvar koja bi svima trebala biti jasna. Iz zdravstvenih razloga, Miroslavu Aleksiću je prije nekoliko godina odstranjena prostata. Može li čovjek koji nema prostatu počiniti silovanje? Čekamo samo da vidimo s kime se suočavamo jer svakoga dana navodno isplivavaju novi slučajevi. Ne treba žuriti, treba ovaj slučaj istjerati do kraja”, kazao je Jakovljević.

POTRESNA ISPOVIJEST MLADE GLUMICE: ‘Aleksić me silovao sedam mjeseci skoro svakog utorka. Povraćala sam i izgubila na kilaži’

S druge strane, odvjetnik Svetozar Vujačić objasnio je kako za silovanje nije neophodno da dođe do spolnoga odnosa.

“Ako čovjek koji je optužen za silovanje zaista ima zdravstveni i medicinski nedostatak koji onemogućava ovakvu radnju, sudski vještak će to utvrditi zdravstvenim pregledom. Ako postoji bilo kakva sumnja u to, iz bilo kojega razloga, pregled će obaviti odbor sudskih vještaka”, rekao je on u razgovoru za isti srpski portal.

Prema definiciji iz Krivičnoga zakonika Republike Srbije, silovanje se definira kao “obljuba ili s njome izjednačen čin upotrebe sile ili prijetnje da će neposredno napasti na život ili tijelo toga ili njemu bliskoga lica”. To u praksi znači kako ne mora doći do spolnoga odnosa da bi netko bio optužen za silovanje, objasnio je Vujačić.

Pitanja koja je tužiteljstvo odbilo

U Višem tužiteljstvu u Beogradu nedavno je prekinuto saslušanje treće djevojke koja je davala iskaz u vezi s optužbama za silovanje i nedopuštene spolne radnje od strane Miroslava Aleksića. Kako neslužbeno doznaje Espreso, prekid je uslijedio jer je Aleksićev branitelj Zoran Jakovljević tražio izuzeće postupajućega zamjenika tužitelja.

Kako se navodi, Jakovljević je naveo da je tužiteljstvo pristrano u odnosu na obranu jer u sva tri dana saslušanja onemogućava oštećenima da odgovaraju na sva pitanja branitelja osumnjičenog Aleksića.

Neka od pitanja koja je tužiteljstvo odbilo branitelju glase: “Zašto su poslije zlostavljanja djevojke nastavile ići u školu glume kod Aleksića?” i “Jesu li prilikom samoga čina zlostavljanja mogle napustiti prostoriju u kojoj se to događalo?”

UHIĆEN POZNATI SRPSKI NASTAVNIK GLUME: ‘Silovao me kad sam imala 17, a on je tada imao 61. Sve je pažljivo isplanirao’

Ipak, Viši tužitelj odbio je zahtjev odvjetnika Miroslava Aleksića za izuzeće zamjenika tužitelja koji postupa u istrazi zbog, kako je naveo, pristranosti. Ocijenjeno je da je zahtjev neosnovan i saslušanje je nastavljeno nakon sat vremena, a u međuvremenu završeno.

Djevojka (21) koja je saslušana i ne želi da se njezin identitet otkrije, prijavila je Aleksića za silovanje i nedopuštene spolne radnje. Podsjećamo, prethodnih dana saslušane su glumice Milena Radulović te Iva Ilinčić.