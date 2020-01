NOVI USPJEH BENDA LIKA COLORADO: ‘Publika je sjajno prihvatila naš novi singl Spasoje, što nas baš veseli’

Filip Riđički kaže kako su reakcije odlične te kako svakodnevno dobivaju pohvale

Nova godina je zagrebačkom glumcu, pjevaču, radijskom voditelju Filipu Riđičkom započela više nego uspješno. Novi singl njegovog benda Lika Kolorado pod znakovitim nazivom “Spasoje”, u izdanju Classic Recordsa, objavljen je prošli tjedan, uz oduševljenje njihovih brojnih fanova.

“Reakcije su zaista odlične, svakodnevno dobivamo pohvale i baš smo sretni što su naši fanovi ponovno nagradili naš trud i prepoznali emociju koju im želimo poslati. Prošli tjedan smo premijerno izveli “Spasoja” na koncertu u Varaždinu i publika ga je sjajno prihvatila, što baš veseli. “Spasoje” je onaj trenutak kada neočekivano naleti netko divan. Kada sva svoja očekivanja zavežeš oko te osobe i pomisliš “da, sada znam tko sam”. Pogrešno ili ne, ali osjećaš se bolje”, objašnjava Filip kako je nastala nova pjesma čije stihove potpisuje.

“Raditi na sebi je naporan i tjeskoban posao i ne da mi se. Moraš to raditi svaki dan, taj dio je težak. Ali sa vremenom postaje lakše. Grozan je to filing, raditi na nečemu toliko neopipljivom… Na sebi ne vidiš napredak, pogotovo ne u nekom kratkom roku, stare navike umiru zadnje. U svemu tome se bacimo u te neke socijalne situacije, bilo prijateljske, seksualne, duševne, od kojih očekuješ, od kojih se nadaš, da će pomoći. Ne pomognu, najčešće su odgovori uvijek introvertirane prirode. Posvetiti vrijeme i trud sebi samome, skužiti što želiš raditi i raditi to, ne obazirati se izvanjskim požudama jer su šuplje. Easier said than done, doduše, pa poklekneš, pa tražiš spas u drugima, u priglupim pozama na instagramima, u random chatovima sa još randomnijim Tinder bezveznim spojevima”, dodaje pjevač čiji bend Lika Kolorado ovim novim singlom najavljuje drugi studijski album “Kontura”, koji će biti objavljen 20. veljače.

Novi album stiže dvije godine nakon prvijenca “Smiješ zaurlat” (2018.) koji je Liku Kolorado pozicionirao među najperspektivnije bendove u regiji. Za pjesmu je snimljen i videospot u kojemu je uloga buntovne i snažne žene koja prkosi svima pa i sebi samoj pripala basistici benda, prekrasnoj karakternoj plavuši Ani Jelić.

“Vidio sam našu Anu kako bezbrižno, baš kakva je na svakom koncertu, čaga s tim maestralnim basom, kada joj nitko ništa ne može”, ističe Filip dodajući kako je njemu emotivno ova pjesma jako važna. “Postoje ljudi oko nas, oko mene, koji su izgubljeniji od mene – nježni neki, topli ljudi, naizgled puni grešaka, ali samo u prizmi društvenih, površnih, brzopletih opažanja. I ponekad pomislim, što si marginaliziraniji, neprimjetniji, potlačeniji, to više nekako želim pratiti te stope. Još k tome u našoj narodnoj atmosferi koja često zaglibi u površnost i negativu, ponekad baš u sitnim koracima nađeš najveće tektonske pomake”, objašnjava inspiraciju za tekst novog singla, za čiju je glazbu zaslužan Vanja Senčar.

No, to nije sve – frontmena grupe Filipa Riđičkog, osim novog albuma Like Kolorado, krajem veljače očekuje i nova sezona serije “Crno-bijeli svijet”, u kojoj ima glavnu ulogu mladog novinara Voljena Kipe Kipčića. Svako jutro on je i radijski voditelj na Gold FM-u, a u međuvremenu ne zaboravlja ni kazalište te trenutačno glumi u Knapu u predstavi “Nuspojave” redatelja Marija Kovača.