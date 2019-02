NOVI POST IVANE VIDE O SPREMAČICI: Odgovorila Jeleni Veljači, napala medije i objasnila kakva je žena

Supruga nogometaša Domagoja Vide ima živopisan Instagram profil

Supruga nogometaša Domagoja Vide, Ivana, na svom je Instagramu objavila poduži post u kojem je rekla sve što misli o mini skandalu sa čistačicama. “Kakvu spremačicu imam, bolje da je nemam”, napisala je ranije Vida na Instagramu kazavši kako joj je spremačica uništila džemper, a objavila je i anketu treba li otpustiti spremačicu.

Zgrozilo je to mnoge, između ostalih i Jelenu Veljaču, kojoj je Vida sada i odgovorila.

U svom novom postu napada medije i ironično piše kako joj je “drago što u Hrvatskoj nema važnijih i ozbiljnijih tema od moje objave na Instagramu.

JELENA VELJAČA KOMENTIRALA NEUKUSNU OBJAVU IVANE VIDE: ‘To je nedostatak stila, to objaviti na Instagramu?!’

‘Samo šala’

“Možda je moja šala bila loša ili neprimjerena, ali je bila SAMO šala. Emotivna sam, otvorena, iskrena i na sve ljude gledam jednako. Kao što bi moj Domagoj bio na tapeti da napravi pogrešku na terenu, kao što bi neku manekenku ismijali da padne na pisti, našalila sam se na račun svoje stisnute majice, jer – Bože moj – greške se događaju svakome od nas. Svoju spremačicu cijenim, dobro se slažemo i nisam je izložila osobno. I baš zato što na nju ne gledam kao manje vrijednu (i što god su mi sve pripisali), mogu se našaliti s njom kao s bilo kim drugim”, napisala je.

Dotakla se i Jelene Veljače. “A onda mi prodike drži netko tko napiše da ne bi takvo što objavila jer “o njenoj volji ovisi njena egzistencija”. Pa tko onda na koga gleda s visoka? Nikada si ne bih dala za pravo to reći, jer smatram da moja spremačica sigurno može živjeti i bez mene jer je vrijedna osoba.⁣”.

Na kraju se i ispričala. “Žao mi je ako je bilo koga zasmetala ova objava jer u njoj nije bilo zlobe – što razumiju svi koji me znaju, uključujući moju spremačicu. Ne znam je li zlobe bilo kod svih tih vrlih komentator(ic)a, koji me tako dobro poznaju da mogu procijeniti jesam li ja “tipična žena nogometaša”, a čije su me riječi pogodile onako kako svi ti koji me ne poznaju nikada neće znati 😥. Ja sam imala loše primljenu šalu, a svi oni odmah su bili spremni baciti kamen (sami srećom nemaju grijeha), napasti me kao osobu i strpati u neki koš”, napisala je Vida.

Kaže da je njen Istagram njen i da nije fejkerski.