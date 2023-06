UH, OH / Nives Celzijus pokazala ‘životinjski instinkt’ u izazovnoj haljini: Pogodite što je u prvom planu, sigurno (ne)ćete pogriješiti

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus na Instagramu je otkrila kako se spremala za Story Hall of Fame, a na Storyju je otkrila i kakva je atmosfera bila na partyju. Nives je za tu prigodu odlučila obući šarenu dugu haljinu poznatog hrvatskog modnog brenda koja je ubojitim dekolteom do struka istaknula njeno bujno poprsje. Glumica je svečani look zaokružila crnim lakiranim sandalama s viskom potpeticom, a na licu je imala make-up prirodnih tonova. "Životinjski instinkt", napisala je Nives kratko u opisu objave, a fanovi su je nagradili brojnim lajkovima i komplimentima. "Haljina top! Predivna si", "Najljepša", "Predivna", "Hajde preživi ovu ljepotu", "Kakva ljepota! Oduzima dah!", "Seksi mačkica", poručili su joj. Podsjetimo, Nives glumi u novoj RTL-ovoj hit seriji koja će se emitirati najesen. "Moj lik se zove Nives. U prijašnjim ulogama se znalo događati da usred scene zaboravim svoje ime, to se sada ne može dogoditi. Sviđa mi se što u seriji glumim lik mlađi od sebe. Uvijek sam glumila starije, sad su me stavili u kategoriji 30 plus i to mi dosta imponira...", rekla je za Net.hr nedavno.