RTL je pripremio novu jesensku poslasticu! Naime, na male ekrane uskoro stiže nova dramska serija s elementima humora. Iza serije stoji tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, a snima se prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu. Snimanje je krenulo, a vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča garancija su vrhunskog dramskog proizvoda za nadolazeću televizijsku sezonu.

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

'Rekli bi ljudi na prvu - sponzoruša'

Jednu od uloga dobila je svima draga Nives Celzijus kojoj se uloga itekako dopala.

"Moj lik se zove Nives. U prijašnjim ulogama se znalo događati da usred scene zaboravim svoje ime, to se sada ne može dogoditi. Sviđa mi se što u seriji glumim lik mlađi od sebe. Uvijek sam glumila starije, sad su me stavili u kategoriji 30 plus i to mi dosta imponira. Glumim djevojku nogometaša. To je jedna poveznica između Nives i Nives - obje volimo mlade, zgodne, mišićave momke. Nives je dosta osebujna, rekli bi ljudi na prvu sponzoruša, ali će se pokazati da je sve to samo jedna predrasuda. Pokazat će se da je to jedan pozitivan, hrabar, ljubavi odan lik", priča Nives za Net.hr.

Snimanje je tek počelo...

"Nisam snimala previše scena, ali dovoljno da osvijestim tu Nives i shvatim tko je i što je - kako je želim vidjeti na ekranu", priča nam.

S obzirom na to da Nives ovo nije prvi glumački projekt, već zna neke kolege s prijašnjih filmskih setova.

"Poznajem gotovo sve kolege s prijašnjih projekata. U seriji sam u startu prijateljica s Kristinom (Arijom) pa smo se nas dvije dosta družile", otkriva Nives.

Osim glume koja joj je najveća ljubav, Nives nije zapostavila glazbu. Neke nove stvari samo što nisu objavljene.

"Gotovo godinu dana imam pripremljene nove pjesme. Nisam uspjela snimiti spot jer uvijek nešto radim. Čekam neko zatišje koje nikako da se dogodi. Drago mi je da se trenutačno mogu posvetiti glumi što je moja najveća ljubav", kazala je.

Svestrana Nives radi punom parom na više strana, no uvijek nađe malo vremena za sebe. Svoje slobodno vrijeme provodi u ringu gdje teše liniju. Nju je, moramo priznati, dovela do savršenstva, a njezini obožavatelji na društvenim mrežama je neprestano hvale.

"Puno radim. Ponekad ne stignem jesti. Idem na boks tri puta tjedno i za to uvijek pronađem vremena. To je nešto što me zaista opušta i smiruje. Uspijem izbaciti nekakve negativne emocije i stres. Došla sam u fazu da kad ne treniram, ja sam iskreno tužna", zaključila je.