Vrhunska glumačka ekipa i zanimljiva priča uvijek su dobar preduvjet uspjeha bilo kojeg televizijskog projekta, a kad su u to uključene legende poput Emira Hadžihafizbegovića, Žarka Radića i Frane Lasića - možemo biti sigurni da uspjeh neće izostati!

Početkom jeseni na RTL stiže serija s elementima humora iza koje stoji izvrstan tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine. Serija se snima prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu, a sjajna je vijest da se nakon niza godina na hrvatske ekrane vraćaju i proslavljeni Emir Hadžihafizbegović, Frano Lasić te gledateljima uvijek omiljeni Žarko Radić!

„Zaista sam sretan što ću dulje biti u Zagrebu i što ću s onim što najbolje znam raditi pokušati u ovoj seriji dati jedan štih Emira Hadžihafizbegovića. Puno je posla, ali duboko vjerujem da će biti sjajno - već je od početka neka dobra aura; od kolega glumaca do svih ostalih ljudi uključenih u seriju. Meni je to jako bitno jer svaki kolektivni posao traži atmosferu; bila to nogometna momčad, filharmonija ili rock grupa… tako da sam sretan zbog te sjajne atmosfere i te vrste aure koju sam osjetio odmah na početku. Od starijih kolega tu su Frano Lasić i Žarko Radić, moji prijatelji privatno, i vjerujem da ćemo i ovaj put dobro surađivati“, rekao je Hadžihafizbegović kojemu je jako zanimljiva uloga Mirka Stošića, oca glavnoga glumca Alena Stošića (Marko Braić), koji je sve nade polagao u svog sina, nogometaša kojemu se život promijeni iz temelja kad se ozlijedi i ne može više igrati nogomet.

„Uloga mi se jako svidjela, riječ je o ocu čiji se sin povrijedi i karijera mu je odjednom urušena, izgubljena, a karakterizacija mog lika je takva da se on bori i za obitelj i osobnu promidžbu. Jedan lik koji je zapravo lik iz našeg komšiluka. Takvih likova hoda i po Zagrebu, i Sarajevu, i cijeloj jugoistočnoj Europi. To je jedan univerzalan karakter kojeg možete naći na svim meridijanima i kojeg svatko od nas poznaje - što bi mi u Bosni rekli, s velikim merakom ili strašću radit ću na ovom liku“, kaže Emir.

Svojoj ulozi u seriji iznimno se veseli i Frano Lasić, koji je utjelovio arhitekta Rudolfa Hermana, jer otkriva kako bi se danas bavio upravo tim poslom da je upisao željeni fakultet u Sarajevu. „Nažalost, nisam uspio, pa sam završio u sasvim drugom poslu. Arhitektura mi je oduvijek bila san. I danas se privatno, iz hobija, bavim proučavanjem arhitekture, časopisa, knjiga, itd. Sviđa mi se kako je napisana moja uloga jer su tekst i priča uvijek važni. Ako je pitka priča koja se lako čita, onda će i gledatelji moći lako pratiti i bit će im zanimljivo. Lik koji tumačim je dosta kompleksan, to je jedan čovjek koji dosta misli na sebe i svoj posao, to mu je primarno… Nastoji biti što više dosljedan nekim svojim idejama i zapravo sam sebe zamišlja kao nekog generalnog dizajnera za cijeli Zagreb. Želja mu je da se sve zgrade sagrade prema njegovim nacrtima“, kaže Frano kojemu je posebno drago što nakon dugo vremena ima priliku družiti se s brojnim dragim ljudima. „Ima dosta kolega s kojima sam već radio i svaki put kad se sretnemo, tu su uvijek zagrljaj i srdačni razgovori“, otkriva.

Još je jedan glumac u svojoj dugogodišnjoj karijeri utjelovio svakakve živopisne likove, no sada je posebno ushićen jer nikada nije glumio svećenika! „Ovo mi je prvi put i ja se nadam da će dragi Bog pomoći da svećenika odradim lijepo i pošteno“, kaže Žarko i pobliže objašnjava svoju ulogu: „Utjelovit ću velečasnog don Marinka. On je čovjek iz jednog manjeg mjesta i jako mu godi kad je njegova pomoć potrebna u raznim nepogodama kroz koje prolaze njegovi mještani. On se svim silama trudi da baš on to dovede u red. Ponekad pomalo izgubi živce, uglavnom je miran, a naročito se ne može kontrolirati kad su neke utakmice, to mu je bolna točka. Jedan dobar tip, sve u svemu, i nadam se da će se svidjeti gledateljima.“

Žarko uvijek voli raditi s kolegama s kojima je već surađivao, ali dodaje da se veseli i što će s nekim mlađima raditi prvi put pa ističe da je uvijek tu za njih ako trebaju neki savjet, baš kao i Emir i Frano.

„Svako je snimanje novo iskustvo i novi izazov. Ja to tako i prihvaćam i smatram da sa svakim novim projektom se nanovo i uči. Kontakt s novim, mladim kolegama koje sam tek sad upoznao je, naravno, jedno novo iskustvo - kako za mene, tako i za njih. Raditi s nekim s kim dosad niste je svakako izazov za svakoga glumca i nastojat ćemo svi da to bude što uspješnije“, kaže Frano, a Emir zaključuje: „To je sinergija našeg iskustva i želje mladih glumaca da naprave dobar posao, bit će to sjajno!“

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Iz grižnje savjesti, jer je upravo ona skrivila njegovu nesreću, mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Nova serija stiže na male ekrane već ove jeseni!