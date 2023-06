Iako je ljeto tek počelo, već se uvelike priča o novoj RTL-ovoj seriji koja na male ekrane dolazi najesen. Iza serije stoji tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, a snima se prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu. Snimanje je krenulo, a vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča garancija su vrhunskog dramskog proizvoda za nadolazeću televizijsku sezonu.

Podsjetimo, radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Jednu od uloga u seriji ima i glumica Buga Marija Šimić, koja je samo za Net.hr otkrila kakve je Lana te koliko sličnosti ima sa svojim likom.

"Lana je mlada cura koja se nalazi u onom tipičnom limbu između djetinjstva i odrastanja. Mislim da će se puno ljudi i mladih prepoznati u njoj i drago mi je da je lik napisan dosta realno, nije nekakav ekstrem. Ima svoje mušice, ali je zapravo cura koja pokušava pronaći sebe, svoje mjesto i navigirati međuljudske odnose u tom kompliciranom razdoblju puberteta. Slične smo upravo po tim nekim obiteljskim odnosima, ona nije neki buntovnik bez razloga, obje smo iz poduzetničkih obitelji, i ona ima roditelje koji žive za svoj posao i odrasta u jednom specifičnom okruženju, ali za razliku od nje ja kao tinejdžerica nisam bila popularna, upravo obrnuto, bila sam jedna od onih napornih štreberica. I nisam bila tako kreativna u 'osvetama' prema roditeljima (smijeh)", rekla je Buga.

Buga nam je otkrila i kako teče samo snimanje serije te s kojim kolegama do sada nije imala priliku surađivati.

"Od kolega s kojima imam više scena u seriji, nisam surađivala dosada sa Zuhrom i kolegom Josipom Brakusom. Sretna sam jer mislim da se stvorila neka opuštena, lijepa atmosfera i da se dobro razumijemo. Veselim se još boljem upoznavanju i radu. Za sad mi je najizazovnije nekako “uhvatiti” Lanu. Da ne odem u nekakvu karikaturu, a da opet bude dovoljno uvjerljivo da jesam tinejdžerica. Još se Lana i ja upoznajemo", rekla je.

Dodala je kako je na prvi mah bila i pomalo zabrinuta, kada je čula o kakvom se liku radi.

"Bila sam zabrinuta iskreno, odmah sam išla na društvene mreže gledati mlade influenserice da malo vidim što je popularno. Jako mi je važno da Lana ne bude još jedna glupa, razmažena tinejdžerica. Mislim da se često tinejdžeri jako krivo i pretjerano prikazuju u takvim formatima, a kako ja u kazalištu Mala scena inzistiram baš na poštivanju i razumijevanju adolescenata, baš me uhvatilo ono 'ok, ajmo ovo napraviti kako treba'".

Mlada glumica tvrdi kako joj se kod Lane najviše sviđa toplina koju taj lik nosi.

"Glumi neku frajericu, ali je zapravo i empatična i poduzetna. Nemam pojma što će ljudima najviše sjesti, čak mislim da bi na početku mogla biti naporna (smijeh). Iskreno, i mene zanima odgovor na ovo pitanje", dodaje sa smješkom.

Kći Vitomire Lončar i Ivice Šimića priznala je i kako je imala velike sreće da je svaka uloga koju je do sada radila za nju bila i svojevrsan izazov.

"Naučila me, testirala. Belle u “Ljepotici i Zvijeri” u produkciji kazališta Komedija je definitivno veliki izazov, velika odgovornost i ogromna lekcija, ogromna platforma za učenje. Ali recimo i predstava “Sunce Djever i Neva Nevičica” u Maloj sceni je bila i jest ogroman izazov i zahtijeva jako puno od mene, iznenadi me svaki put iznova. Onda opet “Rusalka” u Maloj sceni traži od mene da se ogolim, prepustim, ispituje moje granice. Ma ne znam, evo stvarno sve moje uloge su mi iznimno posebne i izuju me iz cipela", priznaje iskreno.

Buga Marija Šimić nedavno je osvojila i Nagradu za najbolju glumicu na Međunarodnom festivalu kazališta u Prištini.

"'Rusalka' je svojevrsni manifest. U njoj je protkana moja osobna priča, ali i ima elemente svjedočanstava mojih kolega pjevača i glumaca. To je predstava prvenstveno za malu Bugu, a onda i za sve koji prolaze istu muku koju sam prošla ja, a znam da ih ima. Ona je bila korak u nepoznato, potpuno prepuštanje i jednoj novoj formi, eksperiment što je sve moguće, uranjanje u jednu novu formu i predstavljanje mene same na jedan potpuno drugačiji način. A uz rad - uz mog tatu, koji je režirao, prvi put sam imala priliku raditi i učiti od Mirele Brekalo Popović i to mi je otvorilo još jedan svemir.Još uvijek se osjećam jako ranjivo i u strahu prije svake izvedbe te predstave", zaključila je.