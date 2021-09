Manekenka Nina Morić (45) sa svojom posljednjom objavom pratiteljima na Instagramu dobrano je potpalila maštu. Ona je trenutno na godišnjem odmoru, a u tekstu uz seksi fotografije dala je naslutiti da se nalazi u Meksiku.

Nina je pozirala na stijenama uz more odjevena u oskudni pleteni kompletić koji se sastojao od topića i tangica. Manekenka je na par fotografija pokazala svoje zanosno tijelo iz skoro svih kuteva.

"Down in the Mexicali, there's a crazy little place that I know where the drinks are hotter than the chili sauce and the boss is a cat named Joe", napisala je Nina u opisu objave stihove iz pjesme "Down In Mexico".

Pratitelji se u komentarima nisu mogli nadiviti njenoj ljepoti.

"Prava si ljepotica", "Ostao sam bez teksta, prelijepa si i točka", "Bomba si", "Tijelo ti je savršeno, toliko si seksi da bi te trebalo zabraniti", "Fatalna ljepotica", komentirali su.