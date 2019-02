NINA DONELLI, NOVA MLADA ZVIJEZDA NA HRVATSKOJ ESTRADI: ‘Los Angeles je utopija za nas Balkance. Meni je napeta Moskva’

Novi video spot snimala je u Moskvi jer se u taj grad, kaže, zaljubila čim ga je prvi put posjetila dok je još bila djevojčica

Sve popularnija mlada pjevačica Nina Donelli (21) nastavlja svoj pohod na estradu objavom novih pjesama i video spotova. Ovoga puta rastući broj svojih obožavatelja iznenadila je atraktivnim spotom za pjesmu “Jaka sam žena” koji je nekoliko dana snimala na čuvenim lokacijima po Moskvi.

– Jesam mlada, ali sam jaka. Kad su mi autori ponudili ovu pjesmu uopće nisam dvojila trebam li je snimiti. Iako sam tek ušla u dvadesete godine, svašta sam se nagledala, a još više toga naslušala i jako dobro znam kako je mladim djevojkama kad krenu u ovaj posao i od prvotnih želja, često nailaze na razočarenja. Ova pjesma može se smatrati autobiografskom na neki način jer vrlo jasno oslikava i ne tako davnu situaciju u mojem životu kad sam shvatila da je bolje biti sam nego u propaloj vezi, istaknula je mlada pjevačica promovirajući svoju novu pjesmu.

U stihovima pjeva “Ti ideš njoj, i nisi moj, od ovoga trena, jaka sam žena. Ja neću bol, ti idi njoj, kada te nema, nema problema…”

Na pitanje jesu li ti stihove nekome konkretno posvećeni, Nina Donelli samo odmahuje rukom.

– Pjesmu sam posvetila sama sebi da me uvijek podsjeća da sama iz sebe, svojih razmišljanja i osjećaja crpim snagu da ne posustajem i da stalno vjerujem u svoje snove. Danas skoro svaki čovjek ima neki talent, to nije uopće upitno, samo je važno kako ćeš to predstaviti ljudima i hoćeš li se takva svidjeti javnosti. Ako vjeruješ u sebe, najvažnije je potvrditi se samoj sebi, kaže zgodna pjevačica slovenskog podrijetla sa zagrebačkom adresom.

Novi video spot snimala je u Moskvi jer se u taj grad, kaže, zaljubila čim ga je prvi put posjetila dok je još bila djevojčica.

– Svi se nešto guraju i grebu da odu u Ameriku i Los Angeles i tamo sanjaju da ostvare neke svoje snove. To je utopija za nas Balkance. Meni je napeta Moskva jer su ljudi fantastični, zabavni i ako bih jednog dana negdje vani živjela, bila bi to jedino ruska metropola. Moskva je moćni ideal i svjetska metropola, zaključuje mlada nada hrvatske estrade.