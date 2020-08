NIKOLINA RISTOVIĆ TVRDI DA JE DOŽIVJELA LJETOVANJE IZ PAKLA: ‘Izbacili su nas, ukrali nam sve, a kćer mi je završila u nesvijesti’; Vlasnik vile: ‘Uništavali su mi kuću’

Nikolinu Ristović, njenog supruga Vidoja, troje djece i dvoje prijatelja iz vile u kojoj su ljetovali izbacio je vlasnik uz pomoć dvojice naoružanih zaštitara, a TV voditeljica je priznala da je to bio vrhunac torture koju su doživjeli u Kaštelima

Ljetovanje na jadranskoj obali, bivšoj se televizijskoj voditeljici Nikolini Ristović, pretvorilo u pakao. Ona je zajedno sa suprugom, srpskim biznismenom Vidojem Ristovićem, troje djece te prijateljima, odlučila odsjesti u raskošnoj vili 4 Islands u Kaštel Starom. Ondje su stigli 19. srpnja dogovorivši sve preko splitske agencije Vip Holiday Booker.

Potom su u noći s četvrtka na petak, 30. i 31. srpnja, izbačeni na ulicu, a Vidoja je tada, navodno, napao suprug vlasnice vile, Slovenac Rok Gale, koji je prije pet godina bio pod istragom USKOK-a zbog sumnjivog poslovanja svoje zagrebačke tvrtke Gold Box. Nikolinina kćer Hana zbog šoka je, tvrde, pala u nesvijest te završila na Hitnoj, a Ristovići kažu kako su ostali i bez stvari vrijednih između 275 i 300 tisuća eura. Unatoč intervenciji trojice policajaca, ova neugodna situacija trajala je od ponoći pa sve do jutra. Epilog je to onoga što se događalo od prvog dana njihovog dolaska u vilu, za koju su 14 noćenja uplatili 19.500 eura.

“Uredno smo sklopili ugovor s agencijom i platili pola iznosa unaprijed, ni ne sluteći da ćemo biti potjerani, poniženi i pokradeni. Tog prvog dana nas je dočekao Rok Gale i zamolio nas da mu u gotovini damo ostatak novca kao i depozit od tri tisuće eura u slučaju štete iako je bilo rečeno da će depozit biti dvije tisuće. Sve smo mu to uredno dali na ruke. Mila majko, što je potom uslijedilo… Taj čovjek nam je svaki dan počeo dolaziti s različitim izgovorima koji su se najčešće odnosili na radove u kući. Znao je ostajati i po 45 minuta, što je radio i gdje je sve ulazio, ne znamo. Potom je postao toliko slobodan da mi je govorio: ‘Što si umorna, loše izgledaš, jesi li tulumarila?’, a Vidoju je dobacivao: ‘Smorila te obitelj? Imam ja neke Brazilke u Beogradu koje te mogu razonoditi.’ Čak mi je rekao da sam krivo namjestila traku za vježbanje pa da će morati naplatiti depozit. Vrhunac svega je bio kad smo vidjeli da je cijela vila prekrivena kamerama što znači da je mogao pratiti svaki naš korak. Jednog dana kad smo bili na bazenu prijateljica i ja smo prekrili kameru, jer ako sam već toliko platila, imam pravo da se možda skinem u toples, zašto bi on to gledao… Možda ga je to razbjesnilo, ne znam. Unatoč našim pritužbama agenciji, točnije Dariju Šariću i Smiljani Barbarić koja je trebala biti naš VIP concierge i na raspolaganju 24 sata dnevno, a ženi glasa nismo čuli, tek smo dobili šturi odgovor kako je Rok Gale specifična osoba. Nisu nam se niti javljali na pozive te večeri kad se sve odigravalo”, u šoku je ispričala Ristović za Slobodnu Dalmaciju.

Dočekali ih naoružani zaštitari

Vidoje se tog četvrtka sastao s odvjetnikom Silvijem Hrastom, dok je Nikolina povela obitelj i prijatelje na večeru. Oko ponoći su ih ispred vile dočekala dva naoružana zaštitara, ispred njih je bila neregistrirana Toyota Yaris, a svjetla u vili su bila ugašena.

“Ti su nam zaštitari rekli da su angažirani od strane Roka Gale i da nemamo ovlasti ući. Pali su povišeni tonovi, djeca su bila jako prepadnuta. U jednom trenutku Vidoje je uspio zaobići zaštitare i ući na stražnji ulaz kako bi iznio naše stvari. Vrata su bila poluotvorena, a kad je ušao osjetio je da ga netko šutira i obara na pod, Rok Gale mu je sjedio na leđima dok je njegova supruga vikala: ‘Četnička ku**a koja puši srpski ku**c neće ući u moju kuću ni za 15 života’. Strašno nešto! Zvala sam policiju koja je stigla nakon 15 minuta. No, ubrzo sam po njihovom ponašanju shvatila kako poznaju zaštitare i samog Galu te da od njih neće biti nikakve koristi. Rekli su da je to privatno vlasništvo i da nas ne mogu pustiti. Djeca su počela vikati: ‘Mama, hoćemo li umrijeti, ubit će nas…’ Vidoje je potresen izašao, samo sam mu rekla neka vodi klince u Split kako zna i umije. Zaštitari su pred policijom rekli da sada može ući samo jedna osoba da pokupi stvari. Ušla je prijateljica, sva pod šokom, kasnije i moja kći Hana. Meni nisu dali. Preko makadama su vukle kofere do auta trpeći verbalne uvrede od strane Gale i supruge mu. Čak su im isključili klimu, a bilo je te večeri pakleno vruće. Hana je bila loše, psihički i fizički. Malo prije pet joj je pozlilo i pala je u nesvijest, a supružnici Gale nisu čak dozvolili bolničarima da je unesu u vozila Hitne pomoći, nego je moj prijatelj nekako ušao i nasilu je onesviještenu uveo u svoje vozilo i odvezao u bolnicu”, svjedoči TV voditeljica.

“Kasnije mi je Hana rekla kako je čula vlasnicu da govori: ‘Ova glupača će se onesvistit, ako budemo zvali Hitnu ovo će potrajat do jutra’. Policajci su samo slijegali ramenima, čak su mi rekli da će me prijaviti radi napada na službeno lice koji se nije dogodio. Na moje tvrdnje kako je ovo smišljena pljačka i organizirani kriminal od strane agencije i Roka Gale, ništa nisu odgovarali. U jednom trenutku Gale je krenuo nasrtati na mene govoreći: ‘Ku**o četnička, preskočit ću ogradu i rastrgat ću te’. Jedva su ga uspjeli zaustaviti. Kad su nam napokon dozvolili da odemo sa stvarima, a nije bilo onih najvrjednijih, vikali su za nama: ‘Sad dižemo rampu i ima da se gubite odavde!’ Vrhunac svega je bio, kažu, kad je sutradan Vidoje samoinicijativno otišao u policiju kako bi prijavio Galu i njegovu suprugu zbog razbojničke krađe, napada i govora mržnje, ali je tamo zadržan 24 sata kao strani državljanin, iako većinu godine provodi u Hrvatskoj i ima unajmljenu kuću u Zagrebu.. Gale ga je, naime, prijavio za prijetnje, u policiji je rekao da mu je Vidoje govorio kako će mu prebiti ženu, srušiti kuću, otkinuti glavu, što naravno nije istina. Do danas nam nije poznato je li izvršen pretres prostorija koje koriste Galo i njegova supruga, kako bi se pronašle eventualno naše stvari, i je li išta konkretno poduzeto protiv Roka Gale”, rekla je Ristović dodavši da je osam sati davala iskaz u policiji.

Policija kazneno prijavila Ristovića

Nakon svega, Vidoje i ona angažirali su odvjetnika Vinka Ljubičića koji je pokrenuo postupak protiv bračnog para Gale radi krađe i povrede privatnosti, a tužit će i agenciju Vip Holiday Booker. “Nevjerojatno je kako se ništa nije učinilo da se ovu obitelj zaštiti, a neprestano se ističe kako smo sigurna turistička zemlja”, zaključuje Ljubičić.

Policija je potvrdila kako je provela krim-istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Srbije (Ristovićem), zbog sumnje da je prijetio 49-godišnjem državljaninu Slovenije (Gali), na kaštelanskom području te da je protiv njega podnesena kaznena prijava. Dodali su kako je u tijeku kriminalističko istraživanje prijave koju je podnijela Nikolina Ristović te da ona može podnijeti tužbu ako smatra da su joj povrijeđena prava primenom policijskih ovlasti.

Vlasnik tvrdi da su mu uništili kuću

“To je sve presmiješno, mogu samo kazati da neću ništa komentirati iz razloga što štitimo privatnost iznajmljivača i gostiju”, kratko je komentirao prozvani Darijo Šarić iz agencije Vip Holiday Booker, a Rok Gale je iznio sasvim drugačiju verziju događaja.

“Uništavali su mi kuću. I premda sam ih na to stalno upozoravao, nisu prestajali, a na kraju su mi još i zaprijetili. Uvijek se trudim oko gostiju, nikada prije, ponavljam, nikada ni s kim nisam imao problema. Pa osam ljudi je dva dana čistilo nakon njih. Morali smo kupovati nove stvari. Da su se držali kućnog reda i da nisu prijetili, nikada do toga ne bi došlo. Agenciji je bilo prijavljeno da će doći s dva pomeranca, a imali su četiri psa i toga afričkoga ježa koji je zasmrdio čitavu sobu. Ti psi su skakali u bazen i spavali su u krevetima, premda je to bilo zabranjeno kućnim redom. Navečer smo promijenili brave na vratima i zapriječili im ulaz jer smo se bojali da će sve uništiti. Kasnije smo im uz pratnju policije dali da iznesu stvari. Ma ništa nismo niti pipnuli, nikakvo zlato, novac ništa. Ostavili smo sve kako smo našli da oni mogu iznijeti”, rekao je Gale.