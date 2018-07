NEOBIČNA KARIJERA NAJPOZNATIJEG SVEMIRCA: Leonard Nimoy snimio je čak pet albuma

Leonar Nimoy, ostat će najviše zapamćen kao Mr. Spock – izvanzemaljac sa špičastim ušima bez kojeg Zvjezdane Staze ne bi bile iste.

Osim legendarne uloge u kultnoj znanstveno fantastičnoj seriji, mnogi ne znaju da je Leonard Nimoy imao kratku i pomalo neobičnu glazbenu karijeru.

Spock nadvladao Nimoya

Šezdesetih godina prošlog stoljeća, Nimoy je potpisao ugovor s ‘Dot Recordsom’ koji je djelovao u sklopu Paramounta, studija koji je producirao Zvjezdane Staze. Prvi album ‘Mr. Spock’s Music From Outer Space’, bio je zapravo Spockov album, a ne Nimoyev. Osim što je na coveru bila fotografija Nimoya u uniformi kako drži model Enterprisea, album je sadržavao pjesme poput “Music To Watch Space Girls By”, “Twinkle, Twinkle, Little Earth” i “A Visit To A Sad Planet.”

ŠTO ZNAMO O NOVOJ SEZONI ZVJEZDANIH STAZA? Federacija kakvu smo željeli vidjeti i uniforme spremne za redizajn

Iako pomalo neobično kada se gleda iz današnje perspektive, album je bio dovoljno uspješan te je već par godina kasnije izdan novi. Album se zvao “Two Sides Of Leonard Nimoy” i tu stvari počinju biti zanimljive.

Dvije strane priče

Prvi dio albuma bio je Spockov album i sadržavao je pjesme poput “Spock Thoughts”, “Highly Illogical”, “Follow Your Star”, a druga strana bila je stvorena od samog Nimoya. Izrazio se kroz pop i folk pjesme pop “Gentle On My Mind” – koju je naredne godine izveo i Elvis Presley na svom najvećem albumu. Još jedan hit s Nimoyeve strane albuma bila je i pjesma “The Ballad Of Bilbo Baggins” – koja i dan danas nasmijava mnoge.

Kasnije te iste godine Nimoy objavljuje svoj treći album pod nazivom “The Way I Feel” – te se još ne odriče Mr. Spocka čija fotografija se krije u gornjem lijevom kutu covera. Album je bio ispunjen melodijama akustične gitare, a oplemenjen slikama sunca i kauboja. Neobičan mix među već opjevanim tekstovima uključivao je i pjesmu koju je sam Nimoy napisao – “Please Don’t Try To Change My Mind”, a objavljena je prvenstveno kao singl.

Najbolji album

Četvrti album bio je glumčevo najbolje glazbeno ostvarenje, a izašao je 1969. godine. Pratila ga je gitara, klavir, harmonika… A sudjelovao je u stvaranju čak 11 svojih pjesama među kojima su “Contact”, “The Man I Would Like To Be”, “Piece Of Hope”, ali i pjesma “Maiden Wine” koju je izveo kasnije kao Spock u epizodi “Platos Stepchildren”.

Peti i zadnji album Leonarda Nimoya bio je “The New World Of Leonard Nimoy”. Možemo reći da je ovim albumom Nimoy hrabro išao gdje još nitko nije bio – ali je skrenuo u krivom smjeru okrenuvši se contry glazbi. Iako uz njegov ton glasa takva glazba nije odgovarala, album nije bio baš totalni promašaj. “Everybody’s Talkin” i “The Sun Will Rise” dvije su pjesme zbog kojih je je album vrijedan slušanja.

Iako nije snimio više albuma, Nimoy je snimao mjuzikle i svoje dvije strasti time je spojio u dugu i berićetnu ostavštinu.