NE RADIM NIŠTA, A IMAM SVE: Kako sam se provela na Tinderu, što sam zamjerila Škori, zašto volim ići pod nož i gdje sam bila ’91

Kako joj lova pada s neba, što zapravo rade influenceri i kako joj je Ella smanjila šansu za ljubavni život, otkriva Danijela Dvornik u intervjuu za Net.hr

Putuje, jede u najboljim restoranima, a ne radi ništa. Ovo nije priča o meni, ovo je intervju s Danijelom Dvornik, koji ću upravo objaviti na Net.hr portalu.

Moji su iz Čučerja, a tamo su svi bogobojazni. Svake nedjelje se ližu crkveni oltari. To je tradicija. Kako sam okružen katolibanima, zapitao sam se: “Znam li nekog tko ne štuje Boga? S kim bih se mogao naći u nedjelju, a da mjesto nalaženja nije Katedrala?” Sjetio sam se tada Danijele Dvornik. Ta bježi od crkve k’o HDZ od Mosta. Predložila mi je da se zaletim do nje na nedjeljni ručak pa da odemo do grada nabaciti neko fotkanje.

NET.HR: Govore za tebe da ne radiš ništa i da ti lova pada s neba samo zato što si udovica Dina Dvornika. Priznaj sad da je to istina i bit će nam svima lakše.

DVORNIK: Jaooooo… ovo pitanje mi uvijek postavljaš! Zar još znanost nije dala odgovor na to pitanje? Oni koji govore ne znače da znaju, to mi je jasno. Kad si udovica u Hrvatskoj, imaš status nekog božanstva, ništa ne moraš raditi nekom višom silom ili Vortexom. Privlačim novac i on jednostavno pada u moje ruke.

NET.HR Rekla si da skupljaš kamenje po plaži i izrađuješ ribice (magnete za frižidere) koje prodaješ. Odakle ideja za taj biznis? Gdje nalaziš naivce koji plaćaju za kamenje? Osim što tim činom devastiraš obalu, reci nam jel Thompson tebi posvetio pjesmu “Geni, geni kameni”?

DVORNIK: Znaš onu poznatu staru poslovicu “tko tebe kamenom, ti njega kruhom”. Zamisli koja budala moraš biti da to primijeniš u svom životu. Ni mjesečna proizvodnja jedne pekare ti ne bi bila dovoljna da svima odgovoriš kruhom, i to onim najnekvalitetnijim što se stvrdne do 12 sati. Zato sam ja sebe vodila onom “Tko tebe kruhom, ti njega kamenom”. Barem u Hrvatskoj imamo kamenja i previše. I tako ti ja skupljam kamenje po obali, ocrtavam ga, napravim pravo malo umjetničko djelo koje mogu upotrijebiti u životu za situacije kad te netko pogodi tvrdim kruhom. Pogodiš ga ribicom/kamenom pa neka vidi. Ovo nema nikakve veze s tom pjesmom od Thompsona jer to o čemu on pjeva, tvrđe je od bračkog kamena. To ti je poseban gen kameni za koji još nije izmišljena brusilica koja bi ga uredila.

NET.HR: Postala si influencerica/blogerica pod stare dane. Prati te više od 80 tisuća ljudi na Instagramu. Nije li nepravedno da influenceri s jednom objavom zarade mjesečnu plaću jednog profesora? Što vi zapravo radite? Možda smatraš da bi influenceri trebali zarađivati i više? Postoji li sindikat influencera i planirate li skori štrajk?

DVORNIK: Život je nepravedan. Je li pravedno da tamo neki Culej zarađuje u Saboru veću plaću od profesora? Naravno da nije, ali danas je to tako. Zarađuješ koliko vrijediš u svijetu marketinga. Urbana legenda po portalima kaže da influenceri ništa ne rade, prodaju maglu i da je to zanimanje ni od kakve koristi. I ja se s tim potpuno slažem jer nemam vremena pojašnjavati što zapravo radim. Opsežan je to posao. Npr. ja navečer moram oprati kosu, staviti masku na kosu i masku na lice, zatim napraviti frizuru, staviti serum na lice, pa kremu, onda oprati zube i spavati na leđima u jednoj pozi do jutra, kako bih se probudila bez podočnjaka, bez zgužvane face, da bih mogla pristupiti uređenju te iste face za fotografiranje proizvoda određenog klijenta, a klijent recimo hoće spontanu fotku s kremama u ruci da se vide u prvom planu.

To je, recimo, nemoguća misija, da bude spontano, a da se kreme vide u prvom planu! Ulaziš li ti spontano u kupaonicu i nosiš dvije kreme u ruci? Naravno da ne! Jebe ti se za kremu. Prvo što želiš je sjesti na WC, popiti kavu i ni o čemu ne misliti barem 20 minuta. E, kad si influencer, ne može… Moraš isfurati spontani ulazak u WC s dvije kreme, a prije toga moraš namjestiti mobitel da te spontano uhvati. To su već takvi izazovi da se sam David Copperfield povukao iz biznisa jer je shvatio da je lakše stvoriti avion nego spontanu fotku s dvije kreme u ruci u kupaonici. Zato mislim da influenceri moraju zarađivati više. Razmišljamo o sindikatu i štrajku, ali ne zbog love nego da konačno ljudi nauče što je spontanost i pravi život.

NET.HR: Svi su danas opsjednuti Tinderom. Nema više staromodnih dejtova. Ljudi se bare online. Kakva su tvoja iskustva? Visiš li gore i ima li zanimljivih uleta? Daj neku preporuku mladim djevojkama. Kako prepoznaš kad je netko sirotinja, a kad ima para k’o Vidošević?

DVORNIK: Uff… ja sam to probala i ugasila sam ga. Nisam mogla podnijeti tu količinu lajkova koji bi me dočekali u rano jutro. Pijem kavu, ne znam za sebe i onda kliknem na Tinder ne bih li ugledala nekog princa za sebe i onda se prepadnem tih fotografija: BMW-a, motora, mačaka, pasa, djece, ponekog golog torza i nekih faca. Osjetim lagani napad panike pa ugasim. Shvatila sam da mi to stvara stres. Ili, recimo, kad dobijem poruku, dlanovi mi se počnu znojiti, ne znam da li da otvorim ili izignoriram pa mi đava ne da mira, kliknem, a ono poruka od koje mi trnci prođu tijelom: “Ćao, ljepotice”.

Nikad nisam nešto ljepše čula. Takva originalnost me totalno obori s nogu. Onda ne mogu doći k sebi cijeli dan. Shvatila sam da je barem 90% muškaraca tako originalno, a to je previše za mene. Nema ti tamo bogataša, to ti je sve sirotinja. Za bogataše moraš ići na “findmillionaire.com”, ali od kada mi se tamo javio Dragoljub iz Siska (meka za naftne milijunaše, Dubai je isfuran), zatvorila sam i tu aplikaciju. Previše je to za mene.

NET.HR: Kad smo kod para, mlade djevojke danas traže poslovne prilike u Dubaiju, ali što da rade dobrostojeće 50-godišnjakinje poput tebe? Koje su vam opcije? Ogulin, Čazma, Garešnica…?

DVORNIK: Stvarno ne znam gdje se kriju pravi frajeri. Možda treba posjećivati Ogulin, Čazmu, Garešnicu… jer to su mjesta na kojima bi se mogao naći neki bogati gospodin. U zadnje vrijeme žene idu u “Ljubav je na selu”, ali ja se tamo ne vidim. Ja sam ipak gradska 50-godišnjakinja.

NET.HR: Sve si mršavija i mršavija. Ili ti ne ide dobro posao ili visiš po liposukcijama? Nemoj samo reći da treniraš i da si na nekoj dijeti? Daj ženama savjet kod koga da istope masne naslage. Može li si jedna blagajnica priuštiti otići pod nož?

DVORNIK: Ma koje vježbanje… tu i tamo malo. Više volim ići pod nož, zaspiš i probudiš se kao nova. Dobro, ne probudiš se baš k’o leptirić. Jedno sedam dana ležiš, ne sličiš na sebe, natečena i u bolovima, ali onda nakon toga ulaziš u svu odjeću koju si kupovala na sniženjima i to barem dva manja konfekcijska broja jer si oduvijek znala da ćeš stati u tu odjeću. Ako ne milom, onda silom. Moj savjet bi bio, ako imaš para, ajde pod nož, a ako nemaš, onda tjedno dva puta šetnja od 10 kilometara, jednom penjanje na Puntijarku. Blagajnica može pod nož jedino ako dođe neki lopov u dućan i zaprijeti nožem pa ga ona fino zamoli da joj odstrani viškove. Drukčije ne može.

NET.HR: Tek što ti je Ella uvalila Balie na čuvanje, eto je opet trudna. Možda radi na tome da joj Bandić bude kum? Kako ti izlaziš na kraj s činjenicom da si pod stare dane postala baka i dadilja?

DVORNIK: Ma ne pitaj me ništa, taman sam se sredila, počela sličiti na nešto, mislila sam da imam drugu šansu u životu, kad ono… pafff. Postaješ baka jedan put, pa sad opet. Nije lako… umanjuje mi šanse za neki ljubavni život.

NET.HR: Ellu su svi zajebavali da je zgubidan, da nema školu, a sad ona zarađuje više od ekipe s fakultetskom diplomom. Jel to zato što je kći Dina Dvornika pa joj kao tebi pada lova s neba ili zato što se udala za bogatog Engleza? Nemoj mi samo reći da je sposobna i da puno radi. Hrvati ne vjeruju u bajke.

DVORNIK: Ima tu svega, malo joj je pomogao pokojni tata imenom i prezimenom, a onda kruna svega je brak s bogatim Englezom. Dobro sam je odgojila. I dan danas ona kad uđe u neki dućan odmah s vrata viče: “Jel vi znate tko sam ja?” To je jako važno za život u Hrvatskoj. To su čarobne riječi kad svi zastanu i propuste je. Uhvati ljude neki strah.

NET.HR: Zašto ćeš glasati za Škoru na izborima i misliš li da je Ava Karabatić ugrozila Kolindine izglede da uđe u drugi krug predsjedničkih izbora?

DVORNIK: A ne, ne… Otkako mi kći nije prošla do finala u “Zvijezde pjevaju”, moj glas neće dobiti. Trebao je onda misliti na moj glas. Mogli smo se dogovoriti. Zato ću ipak glasati za Avu jer ona je iz Splita, a i ja sam, a Split je najluđi grad na svitu… nema dalje.

NET.HR: Zašto su mladi toliko skeptični u prosperitet koji im nude HDZ, SDP i Katolička crkva? Kao da im fali domoljublja. Svi bježe iz Hrvatistana umjesto da uzmu člansku iskaznicu i prime se posla za boljitak Lijepe naše. Pozovi mlade da ostanu u domovini i da se množe!

DVORNIK: Ma ti što bježe nisu svjesni koju grešku čine. Nije sve u novcu, nešto je i u Hrvatskoj. Treba ostati ovdje, raditi za uhljebe po strankama i za birokratski aparat. Zapravo, ti što bježe ne shvaćaju da nam ovi naši političari, uhljebi i ostali paraziti čuvaju Hrvatsku od moderniziranja države. Vidimo da one države koje su napredne, pomalo zavide nama nenaprednima. Za koju godinu mi nenapredni ćemo biti čista egzotika ovim naprednima. Možeš li ti zamisliti koliko će se plaćati karta HŽ-a od Zagreba do Splita za 10 godina? Pa to neće moći platit’ ni Dragoljub iz Siska koji mi se javio na “Findmillionaire.com”. To putovanje će se morati bukirati godinu, dvije unaprijed. I nijedno putovanje nije isto. Negdje te izvade iz vlaka pa te ukrcaju u autobus, pa nekada putovanje umjesto osam traje 13 sati… Zamisli nekog Japanca koji u Japanu razdaljinu od 400 kilometara prijeđe ultrasoničnim vlakom za sat ili dva, a ovdje se drnda 13 sati? To je avantura.

NET.HR: Ne renovira samo ministar Kuščević na Braču, nego si se i ti bacila u preuređenje svoje vile. Najskuplje talijanske pločice, posebno stubište… Priznaj da je puno lakše preuređivati kuću sa članskom iskaznicom HDZ-a.

DVORNIK: Ma naravno da je lakše. Ja se time ne hvalim. Držim to nekako u tajnosti.

NET.HR: Znam da ti je poslovni raspored prenatrpan zahtjevnim selfijima, ali sigurno imaš još neki spektakularni poslovni projekt u planu. Što je s koncertima Tribute to Dino Dvornik i festivalom Aj Cha u Splitu. Na čemu Crna udovica radi ovih dana kako bi si podebljala bankovni račun?

DVORNIK: Bend Tribute to Dino Dvornik i dalje radi. Sklopili smo ugovor i ubirem lovu. Rekla sam im da ću im posuditi ime svoga muža, ali da mi moraju isplaćivati kesu. Nema džabe ni u stare babe. “Aj Cha” momentalno spava, a hoće li se probuditi, to ne znamo. Teško je nešto takvo raditi i organizirati u gradu u kojem ništa ne znaš do zadnjeg trenutka. Crna udovica radi i kad ništa ne radi.

NET.HR: I za kraj, najvažnije pitanje koje zanima svakog pravog domoljuba: “Gdje si bila 91.?”

DVORNIK: Na Ksaveru (elitni kvart) u Zagrebu.

Autor: Josip Novosel aka Dragi Vođa, samozatajni bacač uroka iz Čučerja, dopisni član časopisa “I Masoni imaju osjećaje”, prijatelj imućnih, prije svega čovjek, a tek onda tajkun i Snob.