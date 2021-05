PRELIJEPA MIRNA U LOVU NA KRUNU: Naša misica putuje na svjetski izbor, a njezina neobična minica ima posebnu priču

Putovanja i modna snimanja Mirna je zamijenila kuhanjem, pečenjem kruha i vježbanjem

Čekanju dugom više od godinu dana za Mirnu Naiiu Marić, Miss Universe Hrvatske 2020., došao je kraj. Mirna naime danas putuje u SAD, na Floridu, gdje će sudjelovati na finalnom izboru Miss Universe u konkurenciji 75 zemalja. Iako su posljednjih mjesec dana bili ispunjeni zadnjim pripremama i snimanjima raznih priloga koje je od nje tražila produkcija Miss Universe Organization, posljednji dan u Hrvatskoj opustila se uz kavu na sunčanoj Oleander terasi zagrebačke Esplanade.

“Jako sam uzbuđena zbog puta jer nikada nisam bila u Americi i jedva čekam upoznati ostale djevojke s kojima sam za sada samo u kontaktu preko WhatsAppa i društvenih mreža”, kaže Mirna.

Protekla godina za nju je bila sve samo ne uobičajena. Ubrzo nakon izbora Miss Universe Hrvatske 2020., koji je održan 13. ožujka u Studiju Anton Marti Hrvatske televizije u Zagrebu, po prvi puta bez publike u studiju zbog straha od širenja zaraze koronavirusom, uslijedilo je zaključavanje, a niti deset dana kasnije i prvi zagrebački potres.

“Putovanja i modna snimanja zamijenila sam kuhanjem, pečenjem kruha i vježbanjem”, u smijehu nam govori Mirna, dok odrađuje zadnje pripreme za odlazak na svjetski izbor Miss Universe. Nije joj bilo lako iz ubrzanog tempa života u Milanu, gdje živi protekle četiri godine, te svakodnevnih jurnjava na castinge ili snimanja i putovanja, odjednom stati i ne raditi ništa.

Samo nekoliko stotina ljudi u publici

“Nisam naučena ne raditi ništa! Zato sam višak slobodnog vremena iskoristila za čitanje, učenje i radu na sebi. Čak sam naučila i šminkati se sama, zahvaljujući vrijednim savjetima vizažista Orbico Beauty”, nastavlja naša misica.

Proteklu godinu iskoristila je i za pokretanje vlastite modne marke “Naiia” i to lansiranjem kupaćih kostima koje proizvodi u suradnji s najvećom hrvatskom tvornicom kupaćih kostima Pletix. “Rad na razvijanju vlastite modne marke ispunio mi je dane koje sam provodila u karanteni, uspjeli smo čak napraviti i nekoliko modnih snimanja, uspjela sam posjetiti i Baldininija u Riminiju, a sada se veselim svojem prvom putu u Ameriku!”.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino – Hollywood, ali ne onaj u Kaliforniji, već na Floridi, domaćin je 69. izbora Miss Universe koji će se održati 16. svibnja, naravno uz poštivanje svih epidemioloških mjera propisanih od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao i SAD-a, domaćina izbora, tako da će u dvorani koja inače prima 7000 gledatelja, samo nekoliko stotina imati priliku izbor pratiti uživo.

Direktorica odnosa s javnošću direkcije Miss Universe Hrvatske Ivana Delač objasnila je kako će pripreme i finalni izbor biti pod strogim epidemiološkom mjerama. “Mirna će kao i sve ostale djevojke po dolasku na Floridu prvu noć provesti u samoizolaciji u svojoj hotelskoj sobi, a po primitku negativnog PCR testa započeti će sa svim predviđenim aktivnostima koje prethode finalnom izboru, registraciji, fitingu, snimanjima i svakodnevnim probama”, objašnjava Ivana.

Neizvjesnost do samo kraja

Epidemiološke mjere, ali i ograničenja u putovanju, zadali su dosta briga svim djevojkama kao i Mirni, budući da je više od mjesec dana bila u neizvjesnosti hoće li na vrijeme dobiti termin za razgovor za američku vizu, no zahvaljujući trudu osoblja Veleposlanstva SAD-a te Ministarstva turizma, doktora Dragana Primorca, Domagoja Miloševića, doktora Nikice Gabrića, taj problem je riješen.

“Želimo se zahvaliti i Air Serbia što su čuvali rezervaciju avionske karte budući da nismo mogli kupiti kartu sve dok Mirna ne dobije vizu, a zbog ograničenja u putovanjima, iz Hrvatske za SAD ne možemo putovati preko zemalja iz Shendgen zone niti preko Velike Britanije, tako da ću iz Beograda letjeti za New York, pa iz New Yorka za Miami. Nova rent a car će se pobrinuti za Mirnin siguran put od Zagreba do Beograda”, ističe Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.

Mirna je u ateljeu dizajnerice Matije Vuice, koja je i ove godine autorica glavne večernje haljine u kojoj će se Mirna predstaviti žiriju, te nacionalnog kostima kao i ostalih večernjih i koktel haljina odabrala najljepša izdanja za desetodnevni boravak na Floridi.

Nacionalna haljina ima svoju priču

“Veseli me i ovogodišnja suradnja s Direkcijom Miss Universe Hrvatske, Marijom i Vladimirom Kraljević i naravno našom prelijepom Mirnom. Mirna će u Ameriku ponijeti koliko god joj bude trebalo haljina za razna događanja, koktele te naravno nacionalnu haljinu i glavnu večernju haljinu koja je prava holivudska, prekrivena kristalima, baš za Miss Universe.

Nacionalna haljina ima svoju priču: naša Hrvatska je mala zemlja, kad gledamo površinu, ali je bogata i raskošna kad gledamo njene gradove, sela, prirodu, povijest. Haljina je mala, jednostavna krinolina rađena od kartolina koje su pokrivene ogledalima ali zapravo je bogata u prikazivanju naših divnih gradova kojima pozivamo ljude da dođu, da posjete Hrvatsku. Haljina je optočena ogledalima, a inspiracija su mi bile naše narodne nošnje koje su ukrašene ogledalima.

Kroz povijest su neki naši preci držali ogledala da ih štite od uroka ili su pak s druge strane žene spaljivali zbog toga što su navodno vračale s ogledalima. E sad u ime tih žena koje su spaljene, mi poklanjamo haljinu napravljenu od ogledala, koje privlače sunčane zrake i pozivaju sve ljude da dođu u našu raskošnu Hrvatsku”, otkriva nam Matija Vuica.

Koliko je za Hrvatsku važno sudjelovanje na izboru Miss Universe govori brojka od preko 500 milijuna gledatelja u 170 zemalja i teritorija. Ograničeni broj VIP ulaznica za izbor u rekordnom roku rasprodan je po cijeni od 999 do 2.499 američkih dolara!