NAJGLASNIJI MEGHANIN HEJTER IZ PROTESTA NAPUSTIO STUDIO USRED EMISIJE: Kolega mu brutalno spustio, a on to baš nije mogao podnijeti

Prognostičar emisije ‘Good Morning Britain’ napao je 55-godišnjeg novinara zbog njegovih komentara na intervju princa Harryja i Meghan Markle

Kontroverzni britanski voditelj Piers Morgan u utorak je odšetao sa snimanja emisije ‘Good Morning Britain’ nakon što je prognostičar Alex Beresford njegovo ponašanje nazvao ‘dijaboličnim’.

Naime, 55-godišnji novinar nije htio slušati mišljenje svoga kolege oko intervjua princa Harryja i Meghan Markle te je izjurio iz studija usred emisije. Naime, Morgan već godinama ima Markle ‘na piku’ te se ne ustručava javno iznijeti koliko ju ne podnosi.

“Ovo je dijabolično ponašanje”, rekao mu je Beresford. Potom se osvrnuo na Piersove tvrdnje da je razgovarao s Meghan sve dok ona nije postala Harryjeva djevojka.

FREND ZNA PRAVI TAJMING: Nakon bombastičnog intervjua, osvanula nikad viđena slika Harryja, Meghan i Archieja

“Razumijem da ne voliš Meghan Markle, dao si nam to do znanja bezbroj puta. Shvaćam da ste bili u dobrim odnosima, sve dok ona to nije presjekla. Ima te pravo ‘otkantati’ ako to želi. Je li ti išta rekla nakon što te izbacila iz života? Mislim da nije, a ti je i dalje blatiš”, poručio mu je kolega, što je jako uzrujalo voditelja.

“U redu, gotov sam. Oprostite, ne. Oprostite, ne mogu ovo raditi”, govorio je Morgan dok je odlazio iz studija.

Slično iskustvo

Nakon nekoliko minuta vratio se na set, no svađa između kolega nije bila gotova.

So @alexberesfordTV defends Meghan on @gmb and criticises @piersmorgan for what he’d said about Meghan’s mental health.

Piers walks off the set.

Surely Piers knows if you give it, you gotta be able to take it?pic.twitter.com/gmoNjMxiQy — Chris Ship (@chrisshipitv) March 9, 2021

Alex je htio Piersu objasniti zašto se može povezati s Meghaninim iskustvom. “Iskusio sam prikriveni i otvoreni rasizam u bezbroj navrata. Jedan bivši kolega, koji nije iz ove emisije, pitao me brinem li se kakve će nijanse čokolade biti moj sin. Razumijem što je povrijeđena zbog toga. Kada ste miješane rase, po mom iskustvu, ili kada niste toliko tamnoputi, ljudi imaju samopouzdanja i misle da mogu reći nešto što nikada ne bi rekli crncu”, objasnio je.

PROCURILO TKO JE RASISTIČKI KOMENTIRAO ARCHIEJA? ‘Razgovarali su o tome koliko bi mu koža mogla biti tamna’

Gledatelji su bili oduševljeni što je napokon netko prozvao Morgana te su cijeli incident prokomentirali na društvenim mrežama.

“Svaka čast, ovo je bolje od intervjua s Oprah”, “Hahahaha! Piers Morgan odšetao sa seta emisije. Šteta što se ne može obraniti. Dramatično i nepotrebno”, “Mislio sam da je ovo inscenirano, očito nije”, neki su od komentara.

Zajedljivi tvitovi

Inače, Morgan se među prvima osvrnuo na intervju Harryja i Meghan na društvenim mrežama.

“Je li prekasno za nominacije za Oscara?”, tvitao je aludirajući da Markle glumata u intervjuu, dodavši kako joj ne bi povjerovao ni kada bi čitala vremensku prognozu.

Is it too late for Oscar nominations? #meghan — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

“Ovaj intervju je sramotna izdaja kraljice i kraljevske obitelji. Očekivao sam opako i destruktivno sebično ponašanje od Meghan Markle, ali da joj Harry dopušta da ovako govori o njegovoj obitelji i monarhiji je jadno”, poručio je kasnije.

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle – but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

“Da razjasnimo, princ Harry i njegova žena su proveli dva sata blateći sve što kraljica predstavlja i za što je teško radila da se održi, istovremeno se praveći da je podržavaju. Sve su to radili dok je njen 99-godišnji suprug Philip ozbiljno bolestan leži u bolnici. Vrijedno prijezira”, napisao je.