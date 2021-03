MUČNA SNIMKA RAZGOVORA SRPSKE GLUMICE I MOĆNIKA KOJEG OPTUŽUJE ZA SILOVANJE: ‘Ovo ti je čast. Imaš li ti pojma tko sam ja?’

Snimka je u petak predočena kao dokaz beogradskom Višem javnom tužiteljstvu, kada je glumica u prisutnosti odvjetnika dopunila svoj iskaz o silovanju

Cijela regija govori o iskazu srpske glumice Danijele Štajnfeld koja je Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu otkrila da ju je prije 16 godina silovao Branislav Lečić, glumac, političar i nekadašnji ministar kulture i medija u Srbiji (2001. – 2004.).

Naime, 37-godišnja glumica u prethodnom iskazu nije otkrila identitet silovatelja, već je navela da se radi o “moćniku iz filmske industrije”.

Lečić je zanijekao optužbe, no u ponedjeljak poslijepodne portal Insajder.net objavio je dio razgovora koji je Štajnfeld vodila s njim nekoliko godina nakon silovanja. Snimka je u petak predočena kao dokaz beogradskom Višem javnom tužiteljstvu.

Glumica je otkrila da je Lečića nazvala u sklopu svog liječenja od traume i da je razgovor snimala. Suočila ga je sa zločinom koji je počinio, a on ga nije negirao.

Prenosimo ga u cijelosti.

‘Iskazivanje nježnosti, a ne nepoštovanje’

Štajnfeld: “Ne sjećaš se da sam plakala?”

Lečić: “Sjećam se.”

Štajnfeld: “Nisam htjela ići tamo. Mislim, nisam htjela biti s tobom nasamo usred noći, na mjestu koje ne znam. Od tad sam se osjetila ugroženo. Tada sam se osjećala…”

Lečić: “Zašto?”

Štajnfeld: “…Nepoštovano od tebe. Da li ti to možeš razumjeti ili ne?”

Lečić: “Ja mogu razumjeti, ali to je velika greška. To je moje iskazivanje nježnosti, a ne nepoštovanje. To je dostignuće. Da si ti došla do tog stupnja moje zainteresiranosti da kod mene izazivaš tu emociju. Jesi li normalna? To je za čast, a ne za osjećaj ugroženosti. Zaista najozbiljnije mislim, a ti nemoj povjerovati. Što ti misliš da to ispada da sam ja netko tko svoj ku*ac usrećujem i stavljam seksualno u nekoga koga ne poštujem, da ga ponižavam, da podcjenjujem? Netko je zaslužio da ja to poželim. Imaš li uopće pojma tko sam ja?”

Štajnfeld nakon kraće stanke: “Znači da ne poštuješ moje NE?”

Lečić: “Ne funkcionira baš sve to tako. Ako ti ja kažem DA, onda da. Ako ti kažem NE, onda ne. To je bila jedna nepredviđenost, jedna igra u kojoj se može pojaviti nešto iracionalno. Ako si stvarno isfrustrirana sa mnom, nemoj mi se javiti”

Glumac niječe optužbe

Štajnfeld je u petak u prisutnosti odvjetnika dopunila svoj iskaz o silovanju koji je s javnosti podijelila i u svom dokumentarnom filmu ‘Drži me čvrsto’, no tada još nije navela ime počinitelja.

SRPSKA GLUMICA POKAZALA KAKVE PORUKE DOBIVA NAKON ŠTO JE OTKRILA DA JE SILOVANA: ‘Izmislila si, ološu. Ništarijo, prevarantu, stoko’

Javnosti je prethodno otkrila da se sve dogodilo u svibnju 2012. nakon što su zajedno glumili u jednoj predstavi. Tvrdi da ju je Lečić tada odvezao na nepoznato mjesto i silovao. Navela je i da mu je neprestano govorila “ne” i da se radilo o psihološkom, emotivnom, fizičkom i seksualnom mučenju.

Tužiteljstvo će donijeti odluku o daljnjem postupanju, a očekuje se da će Lečić biti pozvan da se izjasni o glumičinoj prijavi.

“Ne mogu imati komentar na jednu tako osjetljivu temu, dok iz Tužiteljstva ne dobijem poziv i ne dobijem crno na bijelo da me je optužila za takvu stvar”, rekao je za portal Nova.rs.

Kasnije se glumac oglasio kratkim priopćenjem u kojem je zanijekao da je silovao kolegicu.

“Apsolutno poštujem zakon i pravne institucije ove države, i spreman sam da u bilo kom trenutku odgovarati u Tužiteljstvu na ovakvu optužbu. U pitanju je najgnusnija laž koja me diskreditira”, poručio je.

Oglasio se i na svom Twitter profilu. “Ljuuuuudi, samo polako”, napisao je.