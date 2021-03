MISTERIOZNA ‘FIRMA’ UPRAVLJA KRALJEVSKOM OBITELJI: Meghan je odlučila da više neće šutjeti o bezličnoj instituciji koja vodi moćan stroj

Taj naziv, odnosno nadimak kraljevskoj kući dao je kralj George VI, otac sadašnje kraljice Elizabete II. On je jednom zgodom izjavio: ‘Mi nismo obitelj. Mi smo firma’

U sada već epskom i eksplozivnom intervjuu koji su slavnoj Oprah Winfrey na TV postaji CBS dali otpadnici od britanske kraljevske obitelji, Meghan Markle i princ Harry, izrečeno je mnogo toga šokantnog. Neke izjave vojvotkinje od Sussexa, poput one da je zbog pritisaka i neprijateljstva britanskih medija prema njoj pomišljala na samoubojstvo te da pritom nije dobila očekivanu zaštitu kraljevske obitelji, zasigurno su loše odjeknule u Buckinghamskoj palači.

Intervju je dodatno razjasnio razloge zbog kojih su Meghan i Harry napustili kraljevsku obitelj i izabrali običan građanski život, no neke su tvrdnje ostale prilično nejasne, barem publici izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Primjerice, na što je Meghan Markle mislila govoreći o “Firmi” (“The Firm”).

Firma vodi sve poslove, od financijskih do kućanskih

“Ne znam kako se može očekivati da nakon svega i dalje šutimo o aktivnoj ulozi koju Firma (The Firm) ima u fabriciranju neistina o nama”, rekla je Meghan u intervjuu na CBS-u.

USA Today piše da je ta Meghanina opaska digla dosta prašine pa je, primjerice, jedan od njezinih najžešćih kritičara, suvoditelj emsije “Dobro jutro, Britanija” na britanskom ITV-u Piers Morgan pobjesnio optuživši Meghan da je kraljevsku obitelj nazvala lažljivcima. No, čini se da je Meghan u prvom redu doista mislila na Firmu, bezličnu, ali zagonetnu “instituciju koja vodi sve poslove Windsora, od financijskih i savjetničkih pa do kućanskih.

Biografkinja kraljevske obitelji Penny Junor u svojoj je knjizi “Firma: problematični život kuće Windsor” iz 2005. godine, napisala da je taj naziv, odnosno nadimak kraljevskoj kući dao George VI, otac sadašnje kraljice Elizabete II. On je jednom zgodom izjavio: “Mi nismo obitelj. Mi smo firma.” No, taj je izraz mnogo više vezan uz Elizabetinog supruga, princa Philipa koji ga često koristi.

‘Tu je obitelj, a tu su i ljudi koji vode Firmu’

U intervjuu Oprah Winfrey, princ Harry u jednom je trenutku, misleći na svoju baku, kraljicu Elizabetu, rekao: “Kada ste na čelu Firme, oko vas postoje ljudi koji vam daju savjete. Ono što me čini tužnim jest da su neki od tih savjeta bili zaista loši.” No, Meghan je rabeći taj izraz možda ipak više mislila na birokraciju u kraljevskoj palači, “muškarce u sivim odijelima”, kako ih je jednom ogorčeno nazvala pokojna princeza Diana. Meghan je, name, uvjerena da su upravo ti činovnici kraljevske kuće godinama plasirali laži o njoj u britanske medije koji su joj od početka bili neskloni.

Usto je pojasnila da je “ustanova” (Firma) odvojena od stvarne obitelji.

“Dakle, tu je obitelj, a zatim i ljudi koji vode ustanovu. To su dvije odvojene stvari. I važno je to razdvojiti, jer mi je, na primjer, kraljica uvijek bila divna”, rekla je.

‘Teško je razlikovati kraljevsku obitelj od stroja’

New York Times piše, pak, kako je nakon dramatičnog intervjua s Oprah Winfrey, u kojem je Meghan optužila kraljevsku obitelj za rasizam i okrutnost, Firma zasigurno u “kriznom stanju”. A Firma je, piše NYT, poduzeće koje seže mnogo dalje od same kraljevske obitelji, obuhvaćajući vojsku osobnih tajnika, komunikacijskih savjetnika, voditelja kućanstva, šofera, glavara domaćinstava, šofera, lakaja, slugu, vrtlara i svih ostalih ljudi koji upravljaju palačama i brinu o životima članova kraljevske obitelji.

Samo Buckinghamska palača ima više od 400 zaposlenika, koji upravljaju svime, od ogromne ugostiteljske djelatnosti za desetke domjenaka, vrtnih zabava i državnih večera koje kraljica priređuje svake godine, do službe za odnose s javnošću koja funkcionira kao korporacija, a u koju se dovode ljudi iz svijeta politike i novinarstva.

“Teško je razlikovati (kraljevsku) obitelj od stroja”, kazala je već spomenuta Penny Junor dodavši kako članovi obitelji koriste osobne tajnike čak i za pozivanje djece na večeru.

“Ovo nije obitelj čiji članovi međuosbno dobro komuniciraju niti se dobro brinu jedni za druge”, rekla je Junor.

‘Duboka država’ unutar kraljevske obitelji

Objašnjavajući svoje razloge napuštanja obitelji, Harry i Meghan često su navodili upravo tu buckinghamsku birokraciju, a ne samu rodbinu. Osoblje zaduženo za PR, kažu, nije branilo Meghan od groznih medijskih napisa, a savjetnici su joj govorili da ne smije izlaziti na ručak s prijateljima kako se ne bi “previše eksponirala”, iako je Kensingtonsku palaču napustila samo dva puta u četiri mjeseca.

Govoreći o famoznoj “Firmi” princ Harry čak ju je opisao kao svojevrsnu “duboku državu” unutar kraljevske obitelji, koja prožima sve aspekte svakodnevnog života, a članove obitelji poput princa Charlesa i princa Williama, drži u svojevrsnoj izolaciji spram svijeta.

“Moj otac i moj brat su zarobljeni. Oni ne stignu nikamo otići i zbog toga suosjećam s njima”, kazao je princ Harry u razgovoru s Oprah Winfrey.

‘Poslovi kraljevske obitelji su na prvom mjestu’

Londonski Times svojedobno je opisao Buckinghamsku palaču kao poslovno, a ne turističko odredište. Kao i svaki drugi poslodavac, kraljevska palača redovito objavljuje popis slobodnih radnih mjesta. Trenutno traže savjetnika za digitalno učenje s početnom plaćom od 30.000 funti godišnje.

Da Buckingham doista funkcionira kao firma kazao je i jedan tamošnji dužnosnik rekavši kako je sudbina princa Harryja i vojvotkinje Meghan bio svojevrsni “trošak izvršavanja njihove kraljevske dužnosti”. Ta je žrtva, rekao je, nezaobilazan dio onoga na što je što je George VI mislio rekavši “Mi nismo obitelj, mi smo firma”.

“To sugerira da su obiteljske veze u drugom planu, Dužnost i poslovi kraljevske obitelji su na prvome mjestu”, kazao je isti predstavnik buckinghamske birokracije.