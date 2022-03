Srpski glumac Miloš Biković (34) gostovao je na srpskoj TV Prvoj gdje je govorio o svom novom filmu "Hoću muža" te se još osvrnuo i na rat u Ukrajini.

"Ovaj film sad, 'Hoću muža', izašao je na početku ove situacije u Ukrajini, nisam imao sreće. Reakcije su odlične, ali nije atmosfera takva da ljudi idu u kino kao što su išli ranije", rekao je.

Miloš je prošle godine dobio rusko državljanstvo, a taj dokument je potpisao predsjednik Vladimir Putin. Glumac živi na relaciji Srbija - Rusija te u Moskvi ima mnoge glumačke angažmane, pa je prokomentirao rat u Ukrajini.

"Rat se ne vodi samo oružjem već i informativno. Čim vas netko zatraži da se odmah izjasnite, onda se koriste i informacije", istaknuo je Miloš.

'Ova hajka je neviđena u povijesti'

"Ne volim na to pitanje davati pojednostavljene odgovore, a to je kao 'Da, Putin se probudio jedno jutro lud i odlučio ubijati ukrajinsku djecu'. Taj konflikt traje osam godina. Savršeno mi je jasno, ja sam sam bio žrtva propagande, bombardiranja, svi smo bili to. Ali smo istovremeno kroz tu propagandu bili i agresori. Mi smo bili em agresori, em su nas bombardirali, zato što jednostavno nismo imali sredstvo da se zaštitimo. Mi smo se s međunarodnim pravom odavno pozdravili, to je sad samo pitanje tko koga i na kakav način narušava da bi zaštitio svoje interese", ispričao je te osudio sankcije Rusiji.

"Ova hajka je neviđena u povijesti, ukidate Dostojevskog i Čajkovskog, ljude koji su mrtvi već 200 godina. Mislim da je to opasno za sve."

Miloš je, između ostalog, pojasnio i utjecaj rata na kulturu i umjetnost.

"Kultura i umjetnost jedine su koje mogu povezati cijeli svijet. Čak i kada je ratno stanje, još uvijek se možete povezati s čovjekom iza jarka s nečim što svi razumijemo i doživljavamo."

