U 20.15 na RTL-u počinje "Masked Singer", a ako ga niste u mogućnosti pratiti uživo na malim ekranima, ostanite na Net.hr-u. Izvještavat ćemo vas iz minute u minutu.

Voditeljica Nikolina Pišek, kao i detektivi, Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić, u posljednjim su pripremama. Dvanaest maski predstavit će se u ovom spektakularnom showu, a danas je na redu drugih šest, Vrtni patuljak, Joker, Pantera, Pasta i Četkica, Tovar i Kraljica.

20:50

Nakon dvoboja je došla na red maska Pantera: "Ne trebate me se bojati, priroda me nagradila da se lako borim kroz život. Uvijek sam bila drugačija, zahvaljujući svojoj snazi postala sam prava vladarica. Završila sam razne škole da budem na vrhu."

Pantera je zapjevala od izvođača Portugal The Man pjesmu Feel It Still.

Nives je rekla svoje mišljenje: "Nisam sigurna kako pjeva, ali znam da vrsno grebe, Katarina Peović, bila je član heavy metal benda i imali su pjesmu 'mačke vole pjevati'.

Antonija je dodala: "Tko to može senzualno nositi i imati mazni glas i tragovi me odveli na našu glumicu Senku Bulić koja je glumila crnu kraljicu."

Borko je pomislio ovo: "Menes u tragovi vodili, maca, crna, ona je seksi i mazna, Žanamari Perčić."

"Vladarica red carpeta, girl power, ljudi, jesam u krivo ako kažem Matija Vuica", poručio je Saša.

20:40

U prvom dvoboju je pobijedio Tovar.

20:35

Drugu masku čine Četkica i Pasta za zube koji su naveli za sebe: "Prošli smo puno toga zajedno kao dva najbolja prijatelja. Pasta i četkica ne znaju za poraz."

Pasta i Četkica pjevaju od Tajči ‘Smokvicu’.

Nikolina se vraća i govori: "Skoro me nokautirala četkica za zube, bio je fenomenalan nastup."

Antonija smatra: "Predstavljene su maske ranije, moja asocijacija za nastup su uvijek Tina i Nikša, ne mogu se sjetiti nikakvog para. Došla sam do standup komedije. Izgubila sam se u tragovima, nisu pravi duet, ali to su Vlatko Štampar i Aleks Šarić.

Saša je dodao: "Mislim da su to Tin i Kedžo. Išao sam u smjeru sportaša, ako ste primijetili lotus na početku, braća Sinković. Uvijek su na vrhu, voda je u pitanju."

Nives je kontrirala: "Našla sam Nikšu i Sinišu Skelin, osvojili su brojne medalje. Ovo je električna četkica, a Nikša je studirao elektrotehniku. Pasta mi djeluje kao kontrolor vida, a Siniša je završio medicinu i poznat je oftamolog."

Borko je rekao: "Braća Sinković jer kažu 'još uvijek peremo zube'."

20:25 - Panelistica Antonija je rekla: "Očekivala sam malo ljeniji korak, razmišljam je li dalamtinska spika neka varka, reći ću da je to netko koga često slušamo, kažem Peco, on super pjeva." A Nives je dodala: "Imala sam puno dečkiju magaraca, došla sam do imena Vedran Mlikota. Imao je anegdotu iz škole, da je bio dosta nezgodan u školi pa ga je učiteljica poslala u kazalište. Amaterski se bavi planinarenjem." Borko misli da je u pitanju Goran Karan, a Saša je dodao:Ne mislim da je to netko iz Dalmacije", ali ipak je rekao da misli da je to Giuliano.

Tovar je otkrio i govorni trag: U kuhinji sam majstor za stavljanje suđa u perilicu i pravi sam gurman.

20:20 - Prva maska je Tovar, predstavio se s pjesmom Robbieja Williamsa, Let me entertain you, a o sebi je rekao: "Ja sam izdržljiva beštija koja ne odustaje dok ne dođe do cilja, ne kaže se 'tvrdoglav kao magarac'. Bio sam dobar đak, ali su me ponekad posjeli u magareću klupu." Antonija je dodala: "Tvrdoglav, uporan, možda Zagora."