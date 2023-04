Medo, Čudnovište, Tovar, Kraljica i Leptirica bore se za opstanak u najvećem subotnjem televizijskom spektaklu. 'Masked Singer' spreman je za polufinale, a gledatelje u njemu očekuje niz iznenađenja, ali i jako važan zadatak - odlučivat će svojim glasovima i ovog puta o tome tko ide u finale najzabavnijeg subotnjeg televizijskog showa. Rješavanje misterija bliži se kraju, a tijekom uzbudljive večeri razotkrit će se u polufinalnoj emisiji čak dvije maske.

Polufinalna emisija bit će nešto drugačija i za panel detektiva. Antonija Blaće, Borko Perić, Saša Lozar i Nives Celzijus okusit će moć kakvu još nisu imali tijekom 'Masked Singera', a kako će se nositi s novim i neočekivanim zadatkom - ostaje gledateljima pratiti od 20.15 sati uživo na RTL-u.

20:20 Prvi je nastupio Medo koji je otpjevao pjesmu "Zimmer Frei" Hladnog piva.

Saša Lozar misli kako se ispod maske skriva voditelj Zoran Šprajc, a istog mišljenja je bila i Antonija Blaće. To misle i Borko Perić i Nives Celzijus.

20:34 - Druga po redu je nastupila Leptirica s pjesmom "Vidi se iz aviona" od Domenice. Leptirica se za taj nastup spuštala sa stropa.

Saša Lozar misli kako je ispod maske Nataša Janjić. Nives kaže da je to Ivana Mišerić, dok Borko kaže da je to Hana Huljić.

20:46 - Treće po redu je nastupilo Čudnovište s pjesmom "Help" od Beatlesa. Borko je uvjeren da je to Dino Jelusić, ali s njim se ne slaže Nives jer bi Dino onda bio na dva mjesta istovremeno.

20:54 - Četvrti po redu nastupa Tovar s pjesmom "Trebaš li me" Matije Cveka i Eni Jurišić.

Nives je uvjeren da je to Tin Samardžić. 'On je jako star, a opet dovoljno mlad, on je Boris Novković', uzviknuo je Borko Perić. 'Klapa Cambi', rekla je Antonija, dok Saša misli

21:05 - Kraljica je pjevala pjesmu "Clandestino" od grupe Mano Chao.

"Ispod maske je Jadranka Kosor", rekla je Nives. Borko i Saša su istog mišljenja kao i Nives. Antonija se ne slaže s njima, ona misli da je to Mirjana Hrga.