Voditeljica Nikolina Pišek, kao i detektivi, Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić, u posljednjim su pripremama. Večeras slijede novi nastupi već dobro znanih pet maski koje su se gledateljima predstavile su prvoj emisiji – čupavog Čudnovišta, rasplesanog Mede, frajera Banane, elegantne Leptirice i zabavljačice Flamingice. I dok će dvije maske zapjevati u napetom dvoboju, preostale tri odradit će prvi troboj sezone!

U 20.15 je na RTL-u počeo "Masked Singer", a ako ga niste u mogućnosti pratiti uživo na malim ekranima, ostanite na Net.hr-u. Izvještavat ćemo vas iz minute u minutu.

20:20 - Leptirica je otkrila još jedan trag o sebi: "Baš se dobro osjećam ispod ove maske. Prvi nastup mi je dao krila. Nas leptira ima preko 20 tisuća vrsta, da bi uspio u svijetu moraš imati u nogama tj. šarama. Ponosna sam na svoje šare. Iduća pjesma bit će mirisna", rekla je. Leptirica je izvela pjesmu "Don't Start Now" Dua Lipe.

20:25 - "Nemoj nas pitati gluposti, ne znam ništa", rekao je Saša Lozar na pitanje Nikoline Pišek tko se krije ispod maske. "Jako me mučila ova maska. Ovaj put gledam prilog i neki elementi me vuku u nekom smjeru. Mislim da je s radija i da je to Nives Čanović. Glumila je našim serijama, radila u agenciji, na radiju, svašta je radila", rekla je Antonija Blaće. "Ispod maske bi mogla biti Ecija Ivušić, moja dobra prijateljica. Ona dobro pjeva, ne znam kako je njezin talent ostao neotkriven. Radila je kao radijska voditeljica, ima tetovaže. Vodio me trag da je povučena osoba. "Medijska ličnost je, ima svoj kozmetički brend, pjevačica je, poduzetnica i ima dobre noge - to je Lana Jurčević", rekao je Saša. "Ovo je Mia Dimšić, trepni ako si oteta", rekao je Borko.

20:32 - Banana je otkrila trag o sebi: "Kako je ludo bilo na stageu. Novi osjećaj za mene. Danas ću vam pokazati svoju nježniju stranu. Volim ples, stihove, film, rimu. Romantika je moje srednje ime. Kad volim pišem jer prije svega u ovoj banani se krije pjesnička duša".

20:36 - Banana je nastupila s pjesmom Dine Dvornika "Ti si mi u mislila". "Imam ideju, pao mi je na pamet radijski festival. Mislim da je ispod maske Branimir Mihaljević", rekla je Antonija Blaće. "Južni krajevi znači more sigurno, znači visok čovjek iz Zadra. Ispod maske je Ivan Šarić", rekao je Saša. "Ova banana mi je inspiritativna. Ispod maske se krije Ribafish", kazala je Nives. "Dijete je iz ribarske obitelji. Iz istre je, kuhar je. On je jedan od naših najpoznatijih kuhara David Skoko". rekao je Borko.

"Nije gotovo, dok nije gotovo", dala je novi trag Banana.

20:50 - U prvom dvoboju je pobijedila Leptirica.

21:00 - U prvom troboju sezone sudjeluju Flamingica, Čudovište i Medo.

"Meni su studio, pjevanje i pozornica zabava. To je moj svijet. Meni je u školi uvijek zabavno jer ja sam direktorica zabave. Večeras ću vam pjevati pjesmu koja govori o suzama i pjevanju, no bit će zabave", otkrila je Flamingica koja je izvela pjesmu "No tears left to cry" Ariane Grande.

21:07 - "Ovo je bilo jako hrabro pjevati Arianu Grande", rekao je Saša. "Bila sam u dilemi - Albina Grčić ili Vanda Winter. Trag kojih sam se vodila je Disney", kazala je Nives. "Mislim da je Maja Šuput, spominje Bloom, em je u ružičastom", rekla je Antonija. "Bila je u inozemstvu, puno škola je promijenila, to je Vesna Pisarović", rekao je Saša. "Ovo je jedna moja kolegica. Pjeva odlično, glumi odlično, to je Nera Stipičević", otkrio je Borko.

"Religija je sastavni dio mog života", otkrila je svoj novi trag Flamingica, a Antonija je sada uvjerena da je možda riječ o Albini, a Borko je dodao da je ipak možda riječ o Mariji Husar.