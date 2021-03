MARTIN FREEMAN: Lice dobrice koje teško možemo zamisliti u ulozi negativca

Britanski glumac Martin Freeman jedan je od onih ljudi koji zrače smirenošću i ljubaznošću, što mu je uvijek donosilo uloge dobrih tipova. Ali to mu je nakon nekog vremena počelo smetati

Ne voli biti slavan i ne voli noćne provode sa celebrityjima, ali voli glumiti i to mu jako dobro ide. I još mu jedna stvar ide na živce: to što stalno glumi dobrice. Moramo priznati, dobro mu stoji, što možete provjeriti u miniseriji ‘Priznanje’, koju možete pogledati na PLAY Premiumu. Britanski glumac Martin Freeman jedan je od onih ljudi koji zrače smirenošću i ljubaznošću, što mu je uvijek donosilo uloge dobrih tipova. Ali to mu je nakon nekog vremena počelo smetati.

Rođen je u 8. rujna 1971. godine u Velikoj Britaniji, kao najmlađi od petero djece. Nakon razvoda roditelja živio je s ocem, a kad mu je otac preminuo od srčanog udara Martin je imao svega 10 godina i otišao je živjeti s majkom. U obitelji Freemanovih ima dosta umjetničkih duša. Njegov djed s očeve strane, iako rođen slijep, bio je orguljaš u crkvi i bavio se uštimavanjem klavira, a Martinov stariji brat je pjevač u pop-bendu Frazier Chorus.

Iako je kod Martina prevagnula gluma, i sam gaji veliku strast prema glazbi. Kao veliki ljubitelj soula i jazza slagao je kompilacijske albume za diskografske kuće Motown i Acid Jazz Records. Pa ipak, Martin Freeman je sa 17 godina znao što će raditi. Po završetku glumačke izobrazbe, počeo se pojavljivati u raznim TV serijama i filmovima.

Prvi uspjeh s 32 godine

Prvi pravi uspjeh doživljava s 32 godine, kada dobiva sporednu ulogu povučenog i ljubaznog Tima Canterburyja u iznimno popularnoj BBC-jevoj seriji „U uredu“ („The Office“). Glavnu ulogu Davida Brenta, Timovog šefa tumači komičar Ricky Gervais, koji je sa Stephenom Merchantom ujedno i autor ove nagrađivane serije. Iako je do tada već glumio u nizu kazališnih predstava, filmova i TV serija, u to vrijeme gotovo nitko nije znao tko je Martin Freeman, ali svi su znali tko je Tim iz ove serije. U intervjuu za The Guardian izjavio je da mu je uloga Tima bacila vrlo veliku sjenu na karijeru.

„Jasno, ne želim da me se do kraja života doživljava kroz Tima i njegov karakter u seriji. Želim da to ljudi vide kao samo jednu od uloga na koje sam ponosan“. Nakon završetka serije 2003. godine, Martin Freeman se pojavljuje u megapopularnoj romantičnoj komediji „Zapravo ljubav“ („Love Actually“) u ulozi Johna, sramežljivog filmskog dublera koji se na snimanju scena seksa zaljubi u svoju partnericu Judy. Godine 2005. Freeman glumi u komičnom znanstveno-fantastičnom blockbusteru „Vodič kroz galaksiju za autostopere“ (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“) režisera Gartha Jenningsa.

Novi veliki uspjeh, što za sobom u pravilu povlači i veliki interes medija, dolazi s ulogom u BBC-jevoj seriji „Sherlock“, koja se počela snimati 2010. godine. U ovoj modernoj adaptaciji priče o Sherlocku Holmesu, smještenoj u sadašnje doba, Martin Freeman glumi dr. Watsona, najboljeg prijatelja i desnu ruku legendarnog detektiva, kojeg u seriji tumači izvrsni Benedict Cumberbatch. Uspjeh serije bio je zaista fantastičan i privukao je vojsku obožavatelja koji su revno pratili sve epizode i htjeli su znati sve o životima glumaca.

‘Mini Beatles efekt’

Martin Freeman nije najbolje reagirao na veliki interes obožavatelja. U intervjuu za The Telegraph je izjavio da mu je „pojavljivanje u seriji izazvalo mini Beatles efekt. Očekivanja obožavatelja, dosta toga više nije zabavno“, kazao je, istaknuvši da zbog reakcija obožavatelja serije više ne uživa u snimanju. No ni to nije utjecalo na kvalitetu njegove glumačke izvedbe. Za izvrsnu interpretaciju povučenog i odanog dr. Watsona, Freeman je osvojio nagrade BAFTA i Emmy za najbolju sporednu ulogu u seriji.

Nakon „Sherlocka“ Martin Freeman je postao Bilbo Baggins u spektakularnoj trilogiji „Hobit“ („The Hobbit“), redatelja Petera Jacksona. Njegov angažman u ovom filmskom projektu vezuje se s jednom zanimljivosti. Nakon što je na audiciji dobio ulogu, shvatio je da se raspored snimanja preklapa sa snimanjem Sherlocka. Guilermo del Torro, koji je prema prvotnom planu trebao režirati „Hobita“, ostavio je Freemanu poruku: “Martine, želimo da to budeš ti“. Međutim, zbog problema s rasporedom, sve je došlo u pitanje.

„Peter Jackson je prilagodio raspored snimanja prema tebi, tako da možeš početi snimati „Hobita“, otići snimiti „Sherlocka“ i zatim završiti snimanje „Hobita“, javio mu je agent preko telefona. „Osjećao sam se istinski sretnim“, izjavio je Freeman u intervjuu za Vanity Fair, dodavši da to što se Peter Jackson, uz sve ostale glumce koje je mogao odabrati, odlučio baš za njega, i baš zbog njega napravio novi plan snimanja, što je golemi posao u takvom ogromnom i produkcijski zahtjevom projektu kakav je Hobit, nešto je na čemu će zauvijek biti zahvalan redatelju.

Njegova želja da se izvuče iz glumačkog okvira „dobrog tipa“ ostvarila se ulogom Lestera u TV seriji „Fargo“, nastaloj na temelju kultnog istoimenog filma braće Coen. „Lester je tip koji živi u nesretnom braku, papučar je, nije baš dobar u svojem poslu… Tijekom serije na vidjelo izlazi Lesterova mračna strana. To je ono što me privuklo ulozi“, objasnio je.

Nema velikih skandala i afera

Freeman živi prilično povučeno i nije ljubitelj noćnih izlazaka i velikih zabava. Za njegovo privatni život ne vežu se skandali i afere. Freeman je 16 godina bio u braku s glumicom Amandom Abbington. Upoznali su se na snimanju filma („Men Only“) i zajedno su glumili u nekoliko filmova i TV serija, uključujući i seriju „Sherlock“, u kojoj glumi suprugu dr. Watsona. U braku s Amandom Abbington dobio je dvoje djece i upravo su ga izazovi roditeljstva inspirirali na stvaranje TV serije „Roditeljske muke“ („Breeders“). U ovoj seriji Martin Freeman glumi Paula, oca dvoje djece koji otkriva da roditeljstvo nije samo radost i sreća, kako mnogi to vole prezentirati.

TV serije često prikazuju roditeljstvo kao slatku muku u kojoj je dječji neposluh simpatičan, njihovi nestašluci dražesni, a roditelji su uvijek puni razumijevanja i ljubavi za svoje ponekad nemoguće potomke. No odgovara li to stvarnosti? Baš i ne, i to je ono što je Freeman htio pokazati. Odgoj djece često je izvor frustracija koji čovjeka može dovesti na rub živčanog sloma, no tek će rijetki roditelji to priznati svojim najbližim prijateljima, a kamoli na televiziji.

Uloga Paula omogućila mu je da kao glumac pokaže da osim što može biti smiren, odan prijatelj dr. Watson ili dobri hobit Bilbo Baggins, Martin Freeman može biti vrlo uvjerljiv u ulozi iscrpljenog oca koji se trudi biti dobar tata, no bori se sam sa sobom jer ga djeca često dovode do ludila, ispada bijesa, galame i psovki. Ali to nikako ne znači da ne voli svoju djecu.

