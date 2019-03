MARKO PREKINUO S RASEMOM, A SADA JE OTKRIO I ZAŠTO: Drama je na vrhuncu, uplela se i treća žene; ‘Spavala je kod mene…’

Marko je prekinuo s Rasemom nakon snimanja zadnje epizode

Marko Skelina iz emisije Ljubav je na selu potvrdio je za RTL da je prekinuo s Rasemom nakon snimanja zadnje epizode te da je završio s Ljubinom Ljubicom.

“Ljubica je spavala kod mene dok smo išli na Plitvice, zbližili smo se i kasnije završili skupa. Ja sam prekinuo s Rasemom jer je ona htjela ono što joj ja ne mogu dati, ne mogu se zaručiti s nekim nakon mjesec, dva veze”, rekao je Skelin, pa nadodao da je sa svojom pokojnom suprugom bio u vezi godinu dana prije nego su se zaručili.

Očekuje iskrenost

Ipak Marko tvrdi da sad nije u vezi s Ljubicom. “Ja sam bio s njom iskren od A do Ž, rekao sam joj kakav sam i što očekujem od partnerice, a to je iskrenost. No, onda sam shvatio da mi je lagala. Ne bih o tome što mi je lagala”

“Ja sam je volio i poštivao, ali ona nije bila iskrena i nije bilo smisla da nastavimo dalje. Sad smo prijatelji, isto kao što sam prijatelj s Rasemom i svima ostalima”, rekao je farmer.

Sada slobodni Marko tvrdi da mu nije žao provedenog vremena u “Ljubav je na selu” i da je zahvalan RTL-u.”Nema veze što nisam našao partnericu. Sad me traže iz Splita i od svakuda”.