MAJA ŠUPUT ODABRALA IME ZA SINA: ‘Neću vam reći’; Pjevačica i suprug broje dane do poroda, mališan stiže uskoro

Pjevačica koja će u 42. godini dobiti prvo dijete ranije je otkrila da će sinu dati strano ime

Maja Šuput jučer je na Instagramu odgovarala na pitanja znatiželjnih pratitelja. Najviše su ih zanimali detalji o trudnoći, ali i jesu li pjevačica i njen suprug Nenad Tatarinov konačno odabrali ime za sina.

“Jeste se odlučili za jedno ime ili još uvijek imate tri izbora?”, glasilo je pitanje koje je privuklo puno pozornosti.

“Svi me pitate za ime. Zapisano je i zaključano u mom rokovniku. I neću vam reći”, napisala je Maja koja broji dane do poroda.

Ranije je otkrila da će sinu dati strano ime.

“Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: ‘Jesi li morala?'”, izjavila je Maja u siječnju.