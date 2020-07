LJUBOMORA I STRAST: Nove djevojke izazvale su pomutnju u vili, a jedna je već ‘bacila oko’ na velikog zavodnika

Nova stanarka Maura nije skrivala oduševljenje Tommyjem, a ni on nije ostao ravnodušan

Situacija je sve napetija između Amy i Lucie. Danny se sve više zbližava s Yewande, a Anton pokušava zavesti Annu. Dvije nove atraktivne djevojke ulaze u vilu i odlaze na spojeve, što izazove bijes i ljubomoru u ženskom dijelu ekipe.

Amy uhvati panika

Amy se nikada prije nije našla u ovakvoj situaciji i hvata ju panika da će Curtisa otjerati od sebe. I dalje ju muči što su Lucie i Joe ukrali njihov trenutak kao i to da Lucie previše vremena provodi s dečkom i zanemaruje prijateljice.

Yewande i Danny se zbližavaju

Yewande je podijelila s Dannyjem da je sanjala kako se udaje, no nije jasno vidjela za kojeg muškarca. Danny ju uvjerava da je to zato što joj je samo ljubav na pameti. Ovaj potencijalni par dijeli sve više intimnih trenutaka, no je li Danny spreman za sljedeći korak?

Dvije nove djevojke ulaze u vilu

Dvije zanosne brinete unijele su pomutnju i prije nego su kročile u vilu. Tijekom popodneva dečkima su počele pristizati poruke da su ih nove djevojke odabrale da im naprave večeru.

Za vrijeme večere frcale su iskre između Maure i Tommyja. Maura i Tommy besramno flertuju, što izaziva ljubomoru kod Molly–Mae, koja, zajedno s drugim djevojkama, cijelu situaciju promatra s terase. Izravna ljepotica Maura nimalo nije skrivala oduševljenje Tommyjem, a ravnodušan nije ostao niti on.

Danny i Elma proveli su večer ugodno razgovarajući. I dok bi se za Mauru moglo reći da traži vruću avanturu, Elma ne želi gubiti vrijeme na prolazne afere.

Novu epizodu pogledajte odmah na RTLplayu.