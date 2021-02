LJUBAVNA PRIČA ĐOLETA I OLIVERE: Znao je da je pronašao svoju srodnu dušu kad je prokomentirala igru legendarnog Hajdukovca

Slavni kantautor i glumica imali su troje djece, a 2013. njihova obitelj postala je bogatija za dvije unuke

Legendarni kantautor Đorđe Balašević napustio nas je danas u 68. godini života. Osim emotivnih pjesama, njegov život obilježila je i ljubav sa suprugom Oliverom.

U braku su bili desetljećima, a s pravom možemo reći da je njihova ljubavna priča neponovljiva.

Olivera je bila Đoletova najveća inspiracija i podrška. Naime, voljenoj supruzi posvetio je svoje najljepše pjesme i cijeli album ‘Dnevnik starog momka’, a kada se pročitaju prva slova imena pjesama dobije se rečenica “Olja je najbolja”.

Upoznali su se sasvim slučajno 1979. godine. Mlada Zrenjaninka Olivera, reprezentativka u sportskoj gimnastici, i kantautor Đorđe bili su gosti novosadske televizije. Tadašnja studentica organizacije rada nije ni sanjala da će pasti na razbarušenog mladića s gitarom.

Jedno drugo su zavodili i gradili ljubav, a Olivera je zbog ljubavi odustala od Olimpijskih igara 1980. godine. Đorđe je shvatio da je našao svoju srodnu dušu kada je njegova tadašnja djevojka prokomentirala igru Hajdukovca Zlatka Vujovića.

Smijala se kada ju je zaprosio

Ubrzo je uslijedila prosidba.

“Otišao je na more, a ja u Zrenjanin kod majke. Sutradan na večer on se javlja iz Pule, čujem u pozadini tamburaši pjevaju pjesme koje je on naručio. Pitam ga zašto me zove tako kasno, bilo je oko pola jedan u noći. A on kaže: ‘Vidi, bi li se ti udala za mene?’. Počela sam se smijati kao luda misleći da je to još jedna od njegovih fora. Tako je dobio smijeh umjesto odgovora. Sutradan ujutro netko zvoni. Na vratima – Đole”, izjavila je Olivera 2010. za Gloriju.

Vjenčali su se u svibnju 1981. godine i dobili troje djece, Jelenu, Jovanu i Aleksu, a 2013. njihova obitelj postala je bogatija za dvije unuke.

Koliko je njihova ljubav bila jaka nakon desetljeća koje su proveli zajedno najbolje dokazuje jedna Đorđeva izjava.

“Možda bih ja bio sretniji da imam ružnu ženu. Naravno da ne bih. Napisao sam u jednoj pjesmi – moja ljubavnica, suborac i moj najbolji drug. To je ta priča. Ljepota nije da dosadi, nego se nekako navikneš na nju. Ona je meni upropastila život zato što nisam mogao gledati druge djevojke jer nisam mogao naći ljepšu od nje. I meni je to bio uvijek problem… Bili smo negdje na nekom koncertu, pa su momci u bendu bili kao malo napaljeni i kažu – mi smo bend koji nikada ne muva ribe. Ja kažem: ‘Muvajte’. Oni pitaju: ‘Pa je li ti ne muvaš?!’. A bile su neke dvije individue u vidokrugu i onda sam ja rekao: ‘Jesu li ove ribe bolje od moje žene? Nisu. I što bih ja sad naskakivao na njih? Kad mi nađete neku bolju ženu od Olje, ja ću se potruditi da joj napišem pjesmu”, rekao je.