LANA JURČEVIĆ ZAČUDILA PRIZNANJEM: ‘Od zarade nisam kupila ni gaće. Ne znam koliko imam na računu’

‘Ne pišem ovo da mi netko plješće, pišem to zato što želim da vidite da se sve može’, poručila je pjevačica i poduzetnica

Lana Jurčević na Instagramu je podijelila fotografiju iz kuhinje na kojoj je okružena kutijama, a uz nju je napisala poduži tekst o putu svog beauty brenda.

“Dvije i pol godine je prošlo otkad smo sjedili u ovoj kuhinji od moje Bokice i pakirali prve kutije. Nas troje smo sami htjeli lijepiti etikete, sami smo htjeli pakirati. Sami smo htjeli biti dio svakog tog procesa, a najlakše je bilo nekoj studentici platiti da to radi dok ja ‘sjedim na noktima’. Druga opcija nikad nije bila moja opcija”, započela je.

LANA JURČEVIĆ PROGOVORILA O DOGAĐAJU O KOJEMU JE ŠUTJELA GODINU DANA: ‘I tako je jedan dan stigao poziv…’

”Kako sam krenula raditi prilično rano, navikla sam da radim u životu samo ono što volim iz najdublje dubine svog srca i zato se toliko dajem u sve to i sad sam stvarno sigurna da to ne može, a da ne donese rezultate. Isto tako je bilo i s mjuzom. U sve što sam u životu radila, radila sam iz ljubavi, igre i znatiželje. Iz kuhinje smo otišli u veći prostor, sad nekad i pet ljudi pakira u isto vrijeme i sad se selimo već treći put. Ne pišem ovo da mi netko plješće, pišem to zato što želim da vidite da se sve može. I da ja isto tako ponekad krećem ispočetka, sa sumnjama, strahovima i nesigurnostima. Ali jedno se nikad ne mijenja – predanost, luđačka volja, rad i strast prema tome čega se primim…”, napisala je Lana u nastavku.

Misli kako joj u pokretanju beauty brenda nije pomoglo to što je otprije poznata javnosti.

LANA JURČEVIĆ OTKRILA S ČIM JU JE SUSJED RAZVESELIO: ‘Sad čekamo sljedeći outfit: haljinu’

“Netko će reći: ‘A lako tebi kad te ljudi znaju, imaš hrpu ljudi na društvenim mrežama, muzičku karijeru’. Ok, ali mislim da samo oni koji malo razumiju stvari dublje znaju da je to također dvosjekli mač. Koliko je dobro, toliko ima i prepreka. Molim vas, nemojte misliti da se meni zbog toga otvaraju sva vrata, bolje da vam kažem koliko ih se zatvorilo i koliko ih je još uvijek zatvoreno. Ali otključat ćemo i njih”, dodala je.

Ne zna koliko novca ima na računu

“Kolikim svjetskim mega facama nikad nisu zaživjeli projekti, brendovi. Nešto nije štimalo, nešto se nije poklopilo, nešto nije držalo vodu, nešto nije imalo pokriće, i najvažnije od svega – nešto ljudi u svemu tome nisu zavoljeli. A to sve znači da vi možete sve jednako, možda i više od mene. Samo onaj koji traži opravdanja za svoj neuspjeh ili ne ostvarivanje ciljeva (bilo koje vrste) kažem jedno: nisi to dovoljno htio ili si prerano odustao. Nema treće. Nema! Čak i u najgorim vremenima nađi onu iznimku i priliku, jer u svakoj nevolji postoji neki tračak potencijala”, napisala je Lana.

“I znate što ću vam još reći – nisam si kupila ni nove gaće od tog svega. Ne znam ni koliko imamo na računu. Vjerojatno ništa (možda smo i u minusu jer to što dođe, odmah ispari na nove stvari i projekte). Gledam da pomognemo gdje možemo, kako smo i do sada, i donirali i pomagali jer to je najmanje što možemo i trebamo! Imamo planove u budućnosti kako da što više doprinosimo i pomažemo i bolesnima i nemoćnima i životinjicama. Bit će vremena za ‘gaće’ i neke nove zidove, okružene šumom i prirodom, jednog dana”, zaključila je.