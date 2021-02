LADY GAGA SVOJE UKRADENE PSE DOBILA NATRAG: ‘Pronašla ih je jedna žena, pretpostavljamo da ona nije umiješana u cijelu priču’

Dva francuska buldoga Lady Gage, koji su ukradeni za vrijeme šetnje u Hollywoodu, pronađena su zdrava i sigurna. Američka je pjevačica ranije njihovu nalazniku ponudila nagradu od 500.000 dolara, izvijestila je policija u Los Angelesu.

Francuske buldoge Koji i Gustava u srijedu navečer otela su dvojica muškaraca. Jedan od njih je pucao u Lady Gagina šetača pasa, a zatim su obojica pobjegla automobilom. “Psi Lady Gage predani su lokalnoj policijskoj postaji. Pronađeni su neozlijeđeni i predani predstavnicima njihove vlasnice”, tvitala je policija Los Angelesa (LAPD), a prenosi AFP.

The woman found the dogs and reached out to Lady Gaga’s staff to return them. The woman’s identity and the location the dogs were found will remain confidential due to the active criminal investigation and for her safety.

