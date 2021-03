KRONOLOŠKI PREGLED DALEKO NAJRAZVIKANIJE TRUDNOĆE NA ESTRADI: Evo zašto je cijela zemlja pratila rođenje prvog sina Maje Šuput

Tisuće i tisuće Hrvata mjesecima su pratile napise o trudnoći popularne pjevačice, a neki su rođenje njenog djeteta usporedili s dolaskom kraljevske bebe

Maja Šuput (41) u srijedu poslijepodne rodila je sina u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj. Porođaj pjevačice je, nešto prije redovnoga termina, carskim rezom obavila dr. Velena Radošević.

Vijest o porodu izazvala je ogromni interes javnosti, baš kao i sav sadržaj koji je pjevačica objavljivala na društvenim mrežama tijekom trudnoće.

Tisuće Hrvata mjesecima su pratile takve napise, a neki su rođenje njenog djeteta usporedili s dolaskom kraljevske bebe.

U nastavku donosimo kronološki pregled Majine trudnoće koja je definitivno bila najrazvikanija trudnoća na domaćoj sceni.

Objava trudnoće

Početkom listopada 2020. 41-godišnja pjevačica i njen suprug Nenad Tatarinov na Instagramu su otkrili da će postati roditelji. Trudnoću su skrivali 15 tjedana, a šutnja im je teško pala.

“Iznenađenje! Dragi moji, od svih objava i najava, imam puuuunooo veću vijest od svih dosadašnjih. Ova je za nas najljepša, najčudesnija i toliko magična da vam ne mogu opisati naše osjećaje. Naime, u našu malu, ali prepunu ljubavi obitelj, dolazi prinova kao najveći dar i kao karika koja je bila oduvijek željena i samo je još ona nedostajala za nas svemir. Malo je reći da smo oboje u ‘7. nebu’ i da je riječ uzbuđenje doseglo novu dimenziju. Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo slatku tajnu i da beba ima prvu foto uspomenu na rast u maminom trbuščiću… Danas slavimo 15 tjedana u nadi da će sljedećih 25 proći ovako lijepo i sigurno za nas. Wish us luck”, napisala je Maja uz fotografiju na kojoj joj muž dodiruje trudnički trbuh.

Ubrzo nakon toga u intervjuu za Jutarnji list otkrila je kako prinova dolazi u idealnom razdoblju, kada ona nije zaposlena kao inače.

“Prvi put u životu sam slobodna, jer kao što svi znaju – pjevači ne pjevaju. Mi smo na godišnjem. Prvi put u životu imam vremena samo za sebe. U onom svom luđačkom tempu, to jednostavno ne bi bilo moguće. Prije ne bi bilo izvedivo napraviti dijete, niti živjeti bez stresa i u miru se brinuti o bebi. Ovo je idealno vrijeme. Kažem da je beba profi na mene. Došla je točno kad mama ima vremena brinuti se samo za nju. Presretni smo, nemam što drugo reći”, kazala je tada pjevačica.

Snimka ultrazvuka

Samo tjedan dana kasnije s pratiteljima na Instagramu podijelila je snimku svog ultrazvuka.

“Jedan od najčudesnijih trenutaka u mom životu. Kad prvi puta vidiš ovako bebu, osjećaj je neopisiv. Beba udobno sjedi, nismo vidjeli spol. Ovo je bio 12. tjedan… Što mislite je li cura ili dečko?”, pitala je Maja svoje pratitelje.

Ubrzo nakon toga na Instagramu je pokazala da ni u drugom stanju nije odustala od tjelovježbe te se odlučila za trudnički pilates.

“16 tjedana, a trbuha nigdje”, pisali su joj tada pratitelji.

‘Noćna ptica na mamu’

Početkom studenog kada je bila trudna četiri i pol mjeseca za IN magazin otkrila je da se beba počela javljati ‘boksanjem’ u kasnim večernjim satima.

“Raste, rastem! Ja sam ti se zadnja dva tjedna stalno bunila, ja jedina nemam trbuh, sve trudnice imaju trbuh, kakva sam ja to trudnica, nit mučnine… Nije da se žalim, ali daj beba javi se da znam, ono… Ali po knjizi ispada da je trbuh narastao baš kad treba. Prekjučer smo prvi put doživjeli boksanje od bebe, a ono što nas je najviše razveselilo kao roditelje je da beba prati naš tempo jer je boksanje bilo u ponoć. Znači nije beba u devet sati ujutro ili u podne, nego u ponoć. Onda je Nenad stavio glavu na trbuh i rekao ‘Ljubavi tatina, bravo. Noćna ptica na mamu!’”, rekla je Maja tada.

Nenadova reakcija

Otkrila je i kako je njen suprug Nenad reagirao na predivne vijesti.

“Dan koji nam je promijenio život. To jutro saznala sam da sam trudna i od apsolutnog šoka, uzbuđenja i jednog potpuno neopisivog stanja uma jedino sto sam uspjela na brzinu jest nacrtati ovu mega likovnu umjetnost na trbuhu da tako priopćim mužu da će postati otac. Toliko su mi se ruke tresle da nisam uspjela stisnuti “rec” kad je ušao iako sam mobitel postavila na pravo mjesto… Njegovu zbunjenu facu nikada neću zaboraviti, samo je uspio nakon nekoliko trenutaka reć BEBA???? I počeo plakati. Onda smo se malo plakali u duetu”, napisala je pjevačica uz fotku na kojoj je crvenim markerom na trbuhu napisala ‘beba’.

Presretni par i trudničke tegobe

Pjevačica je na Instagramu objavila fotografije sa suprugom Nenadom Tatarinovim kojima je obilježila ulazak u šesti mjesec trudnoće.

“Najsretniji na svijetu posljednjih 6 mjeseci. 24 tjedna trudna”, napisala je Maja u opisu.

Ubrzo nakon toga priznala je da pati od trudničke zaboravljivosti i da joj taj problem otežava svakodnevicu.

“Iako su me srećom zaobišle apsolutno sve trudničke tegobe ipak me od početka prati mamnesia iliti trudnička zaboravljivost”, otkrila je.

Otkrivanje spola djeteta

Šuput je u šestom mjesecu trudnoće otkrila da čeka sina. Na Instagramu je objavila video na kojemu ona i suprug Nenad iz kutije puštaju plave balone.

Novogodišnja čestitka

Šuput je za Novu godinu na Instagramu objavila fotografiju s ultrazvuka i poslala čestitku.

“Jel gotova 2020? Jel stvarno prošla? Smijem maknut ruku i reći dobro nam došla NOVA 2021? Od najvećeg srca želim vam samo dvije stvari – da budete ZDRAVI i da imate MIRNO TLO. Bez svega ostalog očito možemo dragi moji. Idemo u novi život, jači i složniji no ikada. Samo ljubav”, napisala je Maja.

Posljednje putovanje u dvoje

Desetak dana kasnije na Instagramu je objavila fotografiju iz Dubaija gdje je uživala sa suprugom Nenadom.

“THROWBACK to our isolation vacation. Prosinac 2020. Početkom prošlog mjeseca (dakle prije Božica i punoooo prije potresa) otisnuli smo se na posljednje putovanje udvoje. Kako ne mogu zakinuti svoje vjerne insta pratitelje za ovaj plus size beach body i zapravo za cijelu trudničku avanturu na pijesku vodim vas na virtualno putovanje. Jutra počinju s plažom, gdje kroz laganih 28 C puše blagi povjetarac i tatinim poljupcima u moj tobolac koji priča pišonji kako je brzo s nama. Ako mislite da je tu trbuh velik, trebate me vidjeti sad nakon mjesec dana”, napisala je pjevačica uz fotografiju na kojoj joj suprug ljubi trbuh.

Pripreme za bebu

U posljednjim mjesecima trudnoće Maja je objavljivala fotke na kojima je pokazivala kako teku pripreme za dolazak prinove. Od uređenja sobe i namještaja, do igračaka i slaganja krevetića, pratitelji su imali priliku pratiti svaki detalj.

Izbor imena

Krajem veljače pjevačica je obavijestila pratitelje na Instagramu da je izbor imena za dječaka svela na tri.

U ponedjeljak je otkrila kako su se ona i suprug konačno odlučili za jedno ime, no nisu ga htjeli otkriti. “Svi me pitate za ime. Zapisano je i zaključano u mom rokovniku. I neću vam reći”, napisala je Maja.

Čeka se prva fotka bebe

Budući da je novopečena mama jako aktivna na društvenim mrežama, fanovi jedva čekaju saznati ime mališana, ali i njegovu prvu fotku.