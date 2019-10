KRISTINA MANDARINA OTKRILA KAKO JE SVE ZAPOČELO: ‘Ne znam, radila sam na tom štandu, a ljudi su prepoznali moj trud i rad…’

Kristina Penava kaže kako ima podršku obitelji i dečka, ali i kako će nastaviti prodavati mandarine, za razliku od Ave Karabatić koja se uključila u utrku za Pantovčak

Ludilo za Kristinom Mandarinom u Hrvatskoj ne jenjava. Ova djevojka, pravog prezimena Penava, preko noći je postala poznata i popularizirala voće koje raste u neretvanskoj dolini. Nakon što se prvi put pojavila na štandu u Bestovju pored Zagreba, more ljudi je došlo kod nje kupiti mandarine i okidati selfije s Kristinom. Iz toga su se izrodili nastupi u klubovima, a sljedeći je večeras u koprivničkom klubu Orinoco.

“Stalno smo na putu, bili smo u Sloveniji, odradili intervju za radio i gostovali na televiziji pa smo onda vozili ovdje… Nekada si se pitao što ćeš raditi popodne i gdje ćeš na kavu, a sada ne znaš ni u kojem si gradu. Drago mi je da sam danas imala prilike prošetati gradom, jako je lijepo, malo i slatko, nema gužve kao u Zagrebu, sviđa mi se. Zasad me ljudi nisu zaustavljali, ali inače se to redovito događa, na ulici, dok sam u restoranu, traže da se fotkamo i slično. Simpatično mi je to, nije mi naporno, svi su pristojni, bilo muško, žensko ili djeca”, kaže Kristina za ePodravinu.

Dogodilo se samo od sebe

I dok su Podravci sramežljivo pogledavali prema njoj, čini se kako Kristina još nije svjesna slave koja joj je preko noći došla.

“Ne znam zapravo ni sama kako je sve to počelo, doslovno preko noći. Radila sam na tom štandu, ljudi su me očito zamijetili, prepoznali su moj trud i rad i drago mi je zbog toga. Sve se dogodilo samo od sebe, došle su zatim i neke ponude koje razmatram, otvorila su mi se neka nova vrata u životu”, kaže Kristina i dodaje kako je u svemu podržavaju i prate roditelji, obitelj, ali i dečko, s kojim je četiri godine u vezi. Kaže kako on “nije ljubomoran i nema na što biti”.

Kristina je odala kako će spojiti svoje dvije velike ljubavi – tetovaže i mandarine. Kristina, naime, ima nekoliko tetovaža, kojima će dodati i onu mandarine, a napravit će ju negdje na nozi.

I dalje će prodavati mandarine

Ne opterećuje se planovima za budućnost. Nema niti ambicija za Pantovčak, poput Ave Karabatić, no ne isključuje niti tu mogućnost u budućnosti i kaže kako “od mene možete uvijek očekivati nešto ludo i neočekivano.” Ipak, zasad se želi posvetiti poslu.

“Vratit ću se prijateljima na štand, i dalje radim za njih. Nisam dala otkaz, kako neki navode, samo sam uzela malo vremena za sebe. Naravno, i dalje ću prodavati voće i povrće, a uz to ću si organizirati i svoje ponude koje imam”, zaključila je Kristina Mandarina.

