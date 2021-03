KRIS JENNER KONAČNO PROGOVORILA O RAZVODU KIM I KANYEA: Pazite ovaj diplomatski odgovor… Ali sve je jasno…

Najpoznatija ‘momagerica’ dala je naslutiti kako će gledatelji imati prilike vidjeti neke detalje razvoda u posljednjoj sezoni realityja ‘Keeping Up With The Kardashians’

Kris Jenner progovorila je o razvodu njene kćeri Kim Kardashian od Kanyea Westa.

‘Momagerica’ je gostovala u australskoj radijskoj emisiji ‘The Kyle and Jackie O Show’ mjesec dana nakon što je Kim podnijela zahtjev za razvod braka.

“Mislim da će svakako biti teško. Tu je puno djece, Kim i Kanye… Dobra stvar oko naše obitelji je što smo uvijek tu jedno za drugo i pružamo podršku, puno se volimo. Sve što želim je da Kim i Kanye budu sretni. I želim da njihova djeca budu sretna, to je cilj”, izjavila je 65-godišnja Kris.

Zadržala je svoj diplomatski stav i nastavila: “Mislim da svi želimo da naše obitelji imaju ljubav i poštovanje jedno prema drugome. I da su svi u redu”.

Radijski voditelji upitali su ju hoće li se neki detalji oko razvoda pojaviti u posljednjoj sezoni realityja ‘Keeping Up With The Kardashians’ koja je jučer počela s emitiranjem.

“Mogli biste vidjeti nešto, ali radi se o privatnoj temi. Kim se htjela time baviti sa svojom obitelji u svoje vrijeme pa kada se bude osjećala kao da treba nešto reći, sigurna sam da će to i učiniti”, otkrila je Kris i dodala da produkcija još uvijek radi na završnim detaljima.

I Caitlyn Jenner se osvrnula na Kimino nespominjanje razvoda.

“Sigurna sam da će u jednom trenutku nešto reći, ali radi se o njenom životu, ne mome. Volim ju do smrti. Ona je divna osoba. Čuli smo se jutros i želim joj samo sve najbolje”, rekla je za People.