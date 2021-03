KRAJ JEDNE ERE: Billie Eilish drastično promijenila frizuru po kojoj je prepoznatljiva, ovaj stil bi rijetki očekivali

Fanovi nagađaju kako je 19-godišnja pjevačica nosila periku na nedavnoj dodjeli Grammyja kako bi nas sve zavarala

Iza nas je kraj jedne ere. Naime, megapopularna pjevačica Billie Eilish odustala je od crne kose s neonski zelenim izrastom i sada je plavuša s tzv. ‘zavjesa’ šiškama.

Svoj novi imidž ponosno je pokazala na Instagramu, i to samo nekoliko dana nakon što je drugu godinu zaredom osvojila nagradu Grammy za pjesmu godine.

Fanovi su znali da Billie planira promijeniti boju kosu jer je to najavila u prosincu na društvenim mrežama. “Mijenjam ju nakon što izađe dokumentarac. Bit će to kraj ere. Dat ću vam novu eru”, rekla je tada referirajući se na svoj dokumentarac ‘The World’s A Little Blurry’ koji je izašao prije mjesec dana.

Najveći obožavatelji pjevačice tvrdili su kako Eilish već neko vrijeme nosi periku, a podastrli su i uvjerljive dokaze za svoju teoriju. Pjevačica posljednjih tjedana često nosi šešire i šalove, baš kao i na dodjeli Grammyja održanoj u nedjelju.

billie eilish’s new hair is everything pic.twitter.com/X5cnkBoZbd — fan outfits account (@badestoutfit) March 17, 2021

Prije prepoznatljivog neonski zelenog izrasta na crnoj kosi, Billie je imala srebrnu, ljubičastu, crnu i plavu kosu. Inače je prirodna plavuša pa će joj ovo biti povratak korijenima.