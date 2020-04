KONTROVERZAN SHOW ZBOG KOJEG JE POZNATA MISSICA OSTALA BEZ TITULE: Vruće igrice i zavođenje koje nećete moći prestati gledati

ITV-jeva reality senzacija ‘Love Island’ prikovat će za TV čak i one koji nisu ljubitelji tog žanra. Ovom reality showu doista je teško odoljeti, a obožavaju ga i filmske zvijezde poput Margot Robbie i Millie Bobby Brown. I dok svaka nova sezona privlači sve veći broj gledatelja, ovaj kontroverzni show postao je i kulturni fenomen o kojem bruje svi, od celebrityja do britanskog parlamenta. Donosimo najzanimljivije činjenice koje sigurno niste znali o Love Islandu.

Kada je 2015. ITV odlučio oživjeti popularni britanski datingreality za novu generaciju gledatelja, nitko nije sanjao kakvu će svjetsku senzaciju stvoriti. O planetarnom uspjehu ove emisije govore i brojne adaptacije u drugim zemljama, ali i nominacije i nagrade za najbolji zabavni show. Imuni na zavođenje i zabavu u luksuznoj vili na Mallorci nisu ostali ni celebrityji. Margot Robbie je izjavila kako obožava ovaj show, a zvijezda serije ‘StrangerThings’, Millie Bobby Brown, pokazala je kako je uistinu pravi fan. Kako prenosi britanski Daily Mail, mlada glumica se čak javila Dani Dyer, natjecateljici 4. sezone showa, i priznala joj kako prati emisiju te su dogovorile zajednički ručak.

Veliki obožavatelj ovog showa je i ekipa serije ‘Orange Is The New Black’. U šestoj epizodi posljednje sezone serije, upravnica zatvora Natalie Figueroa smjestila se pred TV, nakon dugog dana na poslu, kako bi pogledala najpopularniju britansku dating emisiju: „Želim da mi vruća, blistava tijela istresu mozak i moj dan”, kaže Natalie prije nego pokrene prvu epizodu 4. sezone.

I baš kao što kaže Natalie, ‘Love Island’ je izvrstan odabir za opuštanje nakon napornog dana. Gledamo zgodne samce koji pokazuju svoje atribute u kupaćim kostimima, ispijaju koktele, kupaju se u bazenu, uživaju u ljetu, vode površne razgovore i željni su flerta i avanture. Da bi stvari bile još zanimljivije, tu je hrpa „vrućih“ igrica i izazova, besramno zavođenje i pokoji nož u leđa.

Podsjetimo se pravila

Pravila su jednostavna, grupa natjecatelja, pod zajedničkim nazivom Otočani, žive izolirano u egzotičnoj vili na Mallorci pod stalnim videonadzorom. Kako bi osigurali svoj ostanak u vili, Otočani moraju međusobno biti „spareni“ i uspješno odrađivati zadatke, a pobjednički par u finalu osvaja 50 000 funti. Ukoliko ostanu bez para, automatski napuštaju emisiju. Također, mogu i mijenjati partnere tijekom sezone. Kako bi situacija bila još napetija, tijekom sezone u vilu dolaze i novi natjecatelji, kojima je zadatak izazvati nemir i staviti na kušnju postojeće odnose. Dok su jedni došli na otok u želji za avanturom i slavom, drugi ipak žele pronaći pravu ljubav.

Kontroverzni show

Iako ga obožavaju milijuni diljem svijeta, show je prepun kontroverzi. Bivšoj natjecateljici Zari Holland oduzeta je titula miss Britanije zbog seksa u showu. Zabrinutost oko showa je došla i do britanskog Doma lordova, a Lord Storey je upitao svoje kolege: „Kakvu poruku šaljemo mladima?“.

Kontroverzni show imao je i kontroverznu voditeljicu. Naime, Caroline Falck bila je voditeljica Love Islanda od prve sezone pa sve do prosinca 2019. kada je uhićena zbog navodnog napada na svog dečka, tenisača Lewisa Burtona. Caroline je također poznata po tome što je bila u vezi sa zločestim dečkom Velike Britanije – princom Harryjem, ali i Harryjem Stylesom dok je on imao 17, a ona 31 godinu. Sredinom veljače ove godine fanove je ostavila u šoku vijest da si je njihova omiljena voditeljica oduzela život.

Iako možemo u nedogled nabrajati dobre i loše strane showa, jedno je sigurno – svi ga gledaju! ‘Love Island’ je od 2015. iznjedrio nekoliko ljubavnih veza, puno romansi, ali i prijateljstava za cijeli život.

Ako još niste pogledali niti jednu epizodu ovog megapopularnog reality showa, registrirajte se besplatno na RTLplay i bingeajte treću i četvrtu sezonu.