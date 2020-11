KOLEGE SE OPRAŠTAJU OD LEGENDARNOG NADAREVIĆA: ‘Zbogom dragi druže, hvala na svim lekcijama’; ‘S njim odlazi i dio mene…’

Vijest o glumčevoj smrti potresla je Nadarevićevu obitelj, kolege i prijatelje

Nakon duge borbe s teškom bolešću preminuo je legendarni glumac Mustafa Nadarević koji je imao 78 godina. Glumcu je bio dijagnosticiran rak pluća te je nedavno otpušten iz bolnice na kućnu njegu u Zagrebu. Vijest o njegovoj smrti potresla je Nadarevićevu obitelj, kolege i prijatelje.

“Čuo sam to i ranije, prvo nisam vjerovao. Umro je oko podneva, zadnjih dana mu se pogoršalo. On je bio glumački alter ego, otac na službenom putu prije skoro 40 godina, u Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj. Svoje najbolje i vrhunac ostavio je u HNK Zagreb, to je paradoks. Pa čuvena serija Lud, zbunjen, normalan, Ali pomet, Cirano, Glembajevi, remek djela u teatru. Moj uzor. Takav kvalitetan savjet, čudo. Izašao je iz Andrićeve rečenice, umjetnost je uzdići se do jednostavnosti.

Nama najveći kompliment je kad kažu glumiš kao da ne glumiš, a on je bio majstor psihološkog realizma. To je najteže, a on je tu bio majstor. S njim odlazi dio mene, toliko vezan svih tih 40 godina… Zadnji put kad smo bili zajedno u Zagrebu ispričali smo se, fotografirali, pred samu koronu. Onda još jednom u pandemiji, onda više ne, ali čuli smo se stalno telefonom. Veliku gubitak za hrvatsko i regionalno glumište. Posvuda dubok trag. Želim mu da se odmori, ozbiljna radilica je bio”, rekao je za 24sata glumac Emir Hadžihafizbegović.

PREMINUO JE MUSTAFA NADAREVIĆ: Glumački velikan napustio nas je nakon duge i teške bolesti

‘Zbogom dragi druže, hvala na svim lekcijama’

Bosanskohercegovački glumac Branko Đurić također je potresen smrti svog kolege.

“Zbogom, dragi druže. Hvala za sve životne, ljudske i glumačke lekcije koje si mi dao. Beskrajno sam tužan što si otišao i sretan što sam te poznavao te imao čast družiti se i raditi s tobom. Čuli smo se prije nekoliko dana i žao mi je da ti tada nisam to rekao”, napisao je Đurić na društvenim mrežama.

“Umro je inženjer Duje. Naravno da je umro Mustafa Nadarević, ali svima nama koji živimo za Hajduk umro je lik koji je tako dobro odigrao svaku ulogu osnivača kluba. Tu je zacementirao svoju legendu u mojoj glavi. Mogao je odglumiti Izeta, i tko zna što još, ali inženjer Duje mu je unikatna uloga vrijedna zlata. Uz to, imao sam ga prilike upoznati. Tako dobar lik, normalan i topao da se u njega zaljubiš odmah. Počivaj u miru, a tvoja legenda ostaje besmrtna”, napisao je bivši košarkaš Dino Rađa na Facebooku.

I glumac Asim Ugljen shrvan je smrću Mustafe Nadarevića pa je na društvenim mrežama napisao: “Jedan od mojih prvih susreta s glumom i glumištem bio je s njime. Počivao u miru, maestro. Za mene ćeš uvijek biti Leone.”

Redatelj Antun Vrdoljak rekao je za 24sata da će Nadarevića pamtiti po prijateljstvu. “To što je bio veliki glumac, podijelio je sa svima. Prijateljstvo je dijelio samo s najmilijima i počašćen sam time. Teško mi je, ne mogu više govoriti”, kazao je.

