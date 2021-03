KIM KARDASHIAN GRCA U SUZAMA U NAJAVI ZADNJE SEZONE SVOG REALITYJA: ‘Osjećam se kao je*ena luzerica’

Prije nekoliko mjeseci otkriveno je da će Kim podijeliti neke detalje o svom braku u realityju, što se navodno Kanyeu uopće ne sviđa

U najavi posljednje sezone reality showa ‘Keeping Up With The Kardashians’ najviše pozornosti privukla je scena u kojoj Kim Kardashian plače.

“Osjećam se kao je*ena luzerica”, rekla je uplakana Kardashianka u videu dok je okružena najbližim članovima obitelji, a na ruci joj je još uvijek vjenčani prsten.

Fanovi će dobiti uvid u bračne probleme Kim i Kanyea Westa koji su sada stvar prošlosti budući da je reality zvijezda 19. veljače podnijela dokumente za razvod.

Početkom ove godine otkriveno je da će Kim u showu otvoreno progovoriti o svom braku, što se navodno Kanyeu nije nimalo svidjelo.

Bračni problemi između repera i reality zvijezde počeli su u srpnju 2020. tijekom njegove predsjedničke kampanje u kojoj je otkrio da je Kim razmišljala pobaciti njihovo prvo dijete. Tada su pokušali izgladiti svoje probleme i ostati zajedno zbog svoje djece.

Bili su na bračnom savjetovanju, no žustra svađa u prosincu 2020. bila je kap koja je prelila čašu. Kim je prošlog mjeseca zatražila razvod od repera nakon šest godina braka.