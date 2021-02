KENDALL JENNER OGLASILA SE NAKON FOTKE KOJA JE SVIMA NABILA KOMPLEKSE: ‘Nije sve onako savršeno kako se čini’

Stotine djevojaka pisale su da im je savršeno manekenkino tijelo nabilo komplekse i da im je uništila samopouzdanje

Sestre Kim Kardashian, Kendall Jenner i Kylie Jenner zajedno su snimile kampanju za valentinovsku kolekciju Kimina brenda donjeg rublja SKIMS.

Na Instagramu su podijelile fotke i snimke kojima su dočarale atmosferu sa snimanja seksi kampanje, a najveću pomutnju izazvala je manekenka Kendall u mikroskopskim crvenim tangama.

Naime, djevojke su se masovno počele uspoređivati sa supermodelom čija im je fotka nabila komplekse. Neke od njih čak su najavile izgladnjivanje kako bi se što više približile nerealnim standardima ljepote koje nameću sestre Kardashian-Jenner. Svoje frustracije izrazile su na društvenim mrežama.

Drugi su, pak, pozvali djevojke da se ne uspoređuju s Kendall iz niza razloga. “Ona ima novac, operacije, rasvjetu, fotografe, tim koji uređuje fotke, nutricioniste, osobne trenere, šminkere, itd. Ti imaš kameru na mobitelu. Izgleda nerealno, ali to je njezin posao”, “Cure, ne morate izgledati kao Kendall Jenner da biste bile lijepe. Sve što vidite na društvenim mrežama nije stvarno jer se čak i ona izoperirala. Lijepa je, ali ste lijepe i vi. Molim vas, jedite”, “Samo podsjetnik da je Kendallina fotka jako fotošopirana i da se osjećate loše jer nikada niste vidjeli stvarnu osobu koja tako izgleda”, samo su neki od tvitova.

Izgleda da je Kendall vidjela što se o njoj piše jer se oglasila na društvenim mrežama.

“Izrazito sam sretna djevojka. Želim da znaš da i ja imam loše dane i da znam na što misliš. Predivna si onakva kakva si!!! Nije sve uvijek onako savršeno kako se čini”, odgovorila je jednoj tviterašici.