KASTAV I BLUES VOLE SE JAVNO: Sjajnim nastupima na ispunjenoj Crekvini okončanu drugo izdanje Jerry Ricks Blues Festivala

Puna Crekvina po epidemiološkim standardima potvrdili su velik interes za blues u Kastvu

Back to that same old place sweet home Kastav’, prilagođen je završetak stiha kultnog blues standarda, koji je sinoć otpjevala Lela Kaplowitz na završnoj večeri ovogodišnjeg Jerry Ricks Blues Festivala. A da se Kastav i blues javno vole odavno je poznata stvar koja se svake godine iznova potvrđuje, a da je tome tako pokazala je i puna Crekvina po epidemiološkim standardima, zatim krcati zidići i klupice, ali i veliki interes ispred video walla smještenog preko puta Art caffea. Iako su organizatori imali drugačije planove, ovogodišnja situacija s koronavirusom nekoliko puta je ispretumbala program, pa je programski završetak pripao sjajnom sastavu Black Coffee te glazbenoj legendi Dadi Topiću koji će nastupio u kombinaciji s Lelom & Joeom Kaplowitzem uz Kazališni band KKV iz Siska.

A da će večer biti posebna dalo se naslutiti nakon prvog odsviranog takta izvrsnog banda Black Coffee predvođenog senzualnom pjevačicom izvrsnog glasa Martine Thomas. Raspoložena publika i band , popraćeni simpatičnom komunikacijom Martine koja je u startu poručila da će ‘im dati malu dozu groovea i veliku dozu ljubavi’ osvojila je publiku, pa čak i one najzagriženije fanove bluesa, iako su se predstavili više u jazzy nego u blues izdanju. No, kako je blues stanje uma, a ne isključivo glazba, vrlo brzo su prevladane žanrovske barijere i u nešto više od sat vremena ovaj sjajan kvartet napravio je odličan intro u veliku blues rock eksploziju koju je ‘započela’ Lela Kaplowitz u pratnji supruga Joea te Kazališnog banda KKV iz Siska.

I ovom prilikom Lela je pokazala svu raskoš svog talenta i publici priuštila odlične vokalne izvedbe, no pravo ushićenje u publici je nastalo dolaskom Dade Topića na binu. ‘Da li znaš da te volim’, ‘Makedonija’, ‘Princeza’ samo su neke od pjesama koje su digle publiku na noge te izazvale ovacije, a vrijedi napomenuti da se i plesni podij ispred bine popunio s najvećim fanovima. Osim autorskih stvari Dado je predstavio i brojne svjetske rock i blues standarde, a na listi su se našli i Frank Sinatra, Ray Charles, Eric Clapton i ostali kultni glazbenici.

Blues, soul i balade

“San snova. Prvi put nastupamo na Crekvini. Publika je bila fantastična i baš se puno ljudi nakupilo po mjerama. Same pohvale svima u organizaciji ovog predivnog festivala koji je uspio donijeti tu lijepu energiju glazbe koju svi mi želimo podijeliti sa svijetom”, poručila je Lela Kaplowitz te još jednom istaknula da je oduševljena.

– Prvi put sam na ovom festivalu i u Kastvu. Svirka je bila super, repertoar je bio dobar uz blues, soul i moje balade. Organizatorima čestitam na ovom festivalu i zovite nas ponovo, rado ćemo doći, poručio je Dado Topić.

Zastor na ovogodišnje izdanje festivala je spušteno, a organizatori bi trebali imati razloga za zadovoljstvo – u sedam festivalskih večeri održano je šest koncerata i jedan popratni program koji je uključivao izložbu i projekciju filma Črni Kastavac by Igor Modrić. Unatoč svim problemima koji su zadesili glazbenu scenu festival je uspješno održan uz izniman odaziv publike koja je popratila sve večer nadmašujući očekivanja organizatora. Također, inauguracija programa Jerry Ricks art & vision pokazalo se kao odlična priča. Priča koja s popratnim programima može oplemeniti sam festival, ali i uključiti sve dionike zajednice u širenje evanđelja po bluesu na što bi Jerry bio posebno ponosan s obzirom na to da je svoj život posvetio upravo tome.

“Moram reći da je otvorenje u Mošćenicama i zatvaranje festivala bilo izrazito energično i to tako priliči bluesu. Između je bilo jako dobrih svirki, a kako je tekao festival tako se pojačavala energija. Sve je prošlo kako treba, a mislim da nas je ova situacija naučila da ciljamo festival od subote do subote s jakim popratnim programima kroz tjedan. Blues nije samo glazba, blues je pokret. Blues je u konačnici život, blues je religija. I ova religija na Crekvine to je večeras i u svakom slučaju dokazala”, rezimirao je Riccardo Staraj, jedan od umjetničkih voditelja festivala, dok je kastavski gradonačelnik Matej Mostarac poručio da se Kastav dokazao da je prvi grad bluesa u Hrvatskoj te napomenuo da se ponovo družimo na 3. izdanju Jerry Ricks Blues Festivala 2021. godine…