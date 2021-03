KANYE PROMIJENIO BROJ I PORUČIO KIM: ‘Možeš me kontaktirati preko mog osiguranja’

Reper je navodno zamolio Kim da napusti kuću kada on dolazi po djecu, a promijenio je i broj mobitela

Kanye West prekinuo je svu komunikaciju s reality zvijezdom Kim Kardashian nakon što je ona podnijela dokumente za razvod.

Bivši par odlučio je i dalje zajedno odgajati svoje četvero djece, kćeri North i Chicago te sinove Sainta i Psalma. Ipak, reper svojoj bivšoj partnerici otežava cijelu situaciju.

Naime, zamolio je Kim da ne bude prisutna kada on posjećuje djecu, a promijenio je i broj mobitela pa ona može doći do njega samo preko njegovog osiguranja.

“I prije nego što je Kim podnijela zahtjev za razvodom, Kanye je promijenio broj mobitela i poručio joj da ga može dobiti preko njegovog osiguranja. Unatoč tome, ona mu vjeruje kada su djeca u pitanju. On ih voli i često ih viđa, a ona napusti kuću kada on dolazi. Imaju vojsku dadilja pa to nije veliki problem”, rekao je izvor blizak Kardashianki za Page Six.

Kada je razvod postao služben, riješili su spor oko vlasništva nad ogromnom zajedničkom kućom u Hidden Hillsu. Odlučeno je da će Kim tamo ostati s djecom, dok Kanye provodi vrijeme na svom ranču u Wyomingu.

Par se vjenčao 2014. godine, a bračni problemi navodno su počeli nakon njegove neuspješne predsjedničke kandidature kada je iznio nekoliko kontroverznih detalja o braku s Kim i o njenoj obitelji. Između ostalog, Kiminu majku Kris Jenner usporedio je s Kimom Jong-unom, vođom Sjeverne Koreje.