Knjiga je dobila ime po popularnom hashtagu kojeg Antonija koristi već godinama

Popularna televizijska voditeljica i producentica Antonija Blaće izdala je priručnik o pravilnoj prehrani “LjetoBezParea”. Kaže kako se na ovaj korak odlučila ponukana vlastitim iskustvom borbe sa zadržavanjem zdravih navika, a knjiga je dostupna u prodaji po cijeni od 99,00 kuna na kioscima Tiska i Tisak media centrima, web-shopu Abrakadabra, knjižarama Znanja te u knjižari Menart (Avenue Mall, Zagreb).

Knjiga je ime dobila po popularnom hashtagu #LjetoBezParea kojeg Antonija već godinama koristi na društvenim mrežama, a s autoricom smo porazgovarali o tome – kako izgubiti tih pet kila viška.

Nakon televizije odlučila si napisati knjigu. Kako je došla ideja, spontano ili je to dugogodišnja želja?

Nije baš to nakon. Tijekom bi bilo točno. To je jedna moja dugogodišnja želja za koji su se napokon stvorili preduvjeti, a to je vrijeme!

Kažeš da je knjiga za one s pet kila viška. Hm, pa nisu li to zapravo svi, ili smo nešto propustili?

Jesu – to su skoro svi. Ili barem većina. Pravila se odnose i na one koji trebaju skinuti vise, ali primijetila sam da se većina ipak muči s tih 5 (do 10).

U čemu je ključ – vježba ili prehrana? Molim te, nemoj nam reći oboje?

Nažalost oboje, a tim da uopće ne morate kao ja dizati 80 kila u čučnju u teretani. Ja to radim jer to obožavam, ali bitno je da bilo kakvom aktivnošću. Napravite tj potrošite ekstra kalorije. Šetnja, pranje prozora, svejedno je… samo mora biti nova potrošnja u odnosu na vaš standardni dan. Može se kile skinuti i bez treninga, samo je po meni preteško izdržati toliku restrikciji u hrani.

Vidimo da si ti fit – otkrivaš li u knjizi zapravo svoj recept?

Ne, u knjizi se ne bavim treninzima.

Knjiga je tek izašla, ljeto je pred vratima. Pročitat ćemo je, primijeniti, ali je li nam ostalo dosta vremena?

Za 5 kila, ako idemo na godišnji u 7 mjesecu ili još bolje osmom- apsolutno je dovoljno vremena!

Za kraj te molimo da čitateljima knjige kažeš što im je činiti ako im dosade zdravi recepti, odnosno požele pojesti čevape i sladoled?

Onda pročitaju u mom priručniku da mogu pojesti i ćevape i sladoled! Ja sam jela sve, skinula 10 kila, ali sam jako jako pažljivo planirala obroke i tjednu potrošnju kalorija. Zato i jesam napisala priručnik za one koji vole hranu, ali ipak žele biti fit!