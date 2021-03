KAKAV OTAC, TAKAV SIN: Tata iz ‘Američke pite’ ima jednako smiješnog sina i obojica su zvijezde fantastične serije Schitt’s Creek

Uzbudljiva serija dostupna je i hrvatskim gledateljima na RTL Play Premiumu

Jedna od jačih strana uspješne kanadske TV serije „Schitt’s Creek“ svakako su izvrsni likovi koji se u njoj pojavljuju. Njezini tvorci su otac i sin Eugene Levy i Dan Levy, koji i u seriji tumače oca i sina, Johnnyja i Davida Rosea. Gledatelji s malo boljim pamćenjem sjetit će da je Eugene već glumio tatu, i to u urnebesnoj komediji „Američka pita“. Podsjetimo, u „Američkoj piti“ Eugene glumi Noaha Levensteina, čiji sin Jim sa svojim prijateljima sklapa pakt – izgubiti nevinost prije mature. Noah je moderni otac pun razumijevanja za seksualno sazrijevanje svojeg sina i svjestan je važnosti spolnog odgoja, pa u jednoj od scena donosi sinu nekoliko časopisa za odrasle kao literaturu kojom počinje prva lekcija Jimovog seksualnog obrazovanja.

Eugene Levy je jedini lik koji se pojavljuje u svih osam nastavaka „Američke pite“ i tridesetak filmova i TV serija. I dok za njega možemo reći da je istinska filmska komičarska zvijezda, o njegovom sinu Danu prije „Schitt’s Creeka“ nije se mnogo znalo, pa ni to da je ideja za „Schitt’s Creek“ bila njegova.

Radio je kao autor i voditelj za kanadski MTV u emisijama MTV Live i The After Show, pojavio se u jednoj epizodi serije „Moderna obitelj“ („Modern Family“) i glumio je u nekoliko filmova. Međutim, tek je u „Schits’s Creeku“ zabljesnuo u punom sjaju. Iz nekog razloga, popularnost ove serije eksplodirala je tek nakon što su na 72. dodjeli nagrade Emmy 2020. godine osvojili sve što se dalo, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju, najboljeg glavnog glumca i glumicu te najboljeg sporednog glumca i glumicu u humorističnoj seriji. Po prvi put u povijesti otac i sin su iste godine nominirani i nagrađeni za nagrade u istoj kategoriji i istoj seriji. Dan Levy je jedina osoba koja je iste godine osvojila nagradu Emmy za glumu, režiju, pisanje i produkciju. „Da nije bilo tebe, ja ne bih bio ovdje”, rekao je Dan svojem ocu kada mu je uručen prvi Emmy, onaj u kategoriji najboljeg autora humoristične serije.

Nažalost, šesta sezona serije ujedno je i završna sezona, ostaje nam nadati se jer je Dan Levy izjavio da nije isključen nastavak serije u formi filma. „Mislim da ne postoji ni jedna osoba u cijeloj ekipi koja se ne bi htjela uključiti u snimanje filma“, kazao je za magazin People.

U gostovanju na talk showu „Watch What Happens Live With Andy Cohen“ Dan je prepričao situaciju u kojoj je s 18 godina svojim roditeljima priznao svoju seksualnu orijentaciju. „Bili smo za ručkom i mama me pitala jesam li gay. Odgovorio sam: Da!“ Njegov otac Eugene se nadovezao da su i on i majka Deborah znali dugo prije nego što je Dan sam potvrdio. „Znali smo jako dugo. Čekali smo da nam kaže, ali onda mama više nije mogla čekati“, dodao je. Eugene i Deborah u braku su od 1977. godine, a osim starijeg sina Dana, imaju i kćer Sarah, koja također glumi i „Schitt’s Creeku“ u ulozi konobarice Twyle Sands. U seriji glume još i Annie Murphy kao Davidova sestra Alexis, i Catherine O’Hara kao majka Moira, koju pamtimo kao Kevinovu mamu u kultnom filmu „Sam u kući“ („Home Alone“).

Ovu izvrsnu humorističnu seriju, kao i mnoge kao i mnoge druge filmske i televizijske naslove možete pogledati na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.