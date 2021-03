JOŠ NISTE POGLEDALI JUŽNI VETAR? Vrijeme je da to nadoknadite

Uzbudljiva serija o kriminalcima apsolutni je regionalni hit

I dok se napeto iščekuje početak prikazivanja filma „Južni vetar 2: Ubrzanje“ Miloša Avramovića, pravi je trenutak za vikend bingeanje serije „Južni vetar“. Podsjetimo, krimi triler „Južni vetar“ redatelja Miloša Avramovića u kinima se počeo prikazivati 2018. godine i odmah postao apsolutni regionalni hit kojeg je pogledalo više od milijun i pol ljudi. Glavna faca u filmu je mladi Petar Maraš, kojeg tumači mladi srpski glumac Miloš Biković.

On je sitni kriminalac, pripadnik klana beogradske auto mafije s izvanserijskim talentom za krađu automobila. Maraš voli aute, sanja o legalnom biznisu s kojim bi on i njegova djevojka Sofija mogli započeti novo životno poglavlje. Međutim, u okolnostima i sredini u kojoj žive, to baš i nije lako izvediv plan, na što ga upozorava i njegov šef Car rečenicom „Drži se onoga u čemu si dobar“.

Kobna krađa auta

Zahuktavanje počinje kada Maraš, iz čiste obijesti, ukrade auto bugarskog narko bossa, uopće ne znajući čiji je auto ukrao i zbog čega je taj auto u Beogradu. Maraš je time zakotrljao niz događaja koji kompliciraju ionako napete odnose različitih mafijaških klanova i njihovih internacionalnih veza pa ono što je trebao biti tek jedan usputni „poslić“, potpuno mijenja živote svih koji su na bilo koji način uključeni u Marašev život – što „profesionalno“, što privatno. Privlačnost filma ne leži samo u vješto snimljenim, adrenalinskim i na trenutke brutalnim scenama nasilja i jurnjave, ili time što se bavi mafijom ili krim miljeom i njihovom spregom s organima vlasti, jer smo se i toga već nagledali. Draž filma s oštro i inteligentno secira detalje međusobnih odnosa, ljubavnih, obiteljskih, prijateljskih i poslovnih, koje pak daju intenzivniji uvid u karaktere i osobnost svakog protagonista i odmiče nas od plastičnog gledanja na kriminalce, kao na jednostavne zle i loše ljude.

Nakon doista fantastičnog uspjeha filma u kinima, ekipa „Južnog vetra“ napravila je seriju „Južni vetar“, s time da je prva sezona serije ustvari proširena verzija filma, a druga sezona nastavlja radnju tamo gdje je film, odnosno prva sezona serije, stala. Da budemo precizniji, druga sezona serije je svojevrsni fastforward u zbivanja koja se počinju događati četiri godine kasnije. Maraš je u zatvoru, tektonski pomaci u sektorima u kojima operiraju mafijaški klanovi izmjestili su se s Maraševim odlaskom u zatvor i sada se ponovno stabilizirali i sve naizgled funkcionira. Akcija kreće kada Maraš biva ranije pušten iz zatvora, a nitko ne zna zašto i kako, i po čijem ovlaštenju. Ni on sam se previše time ne opterećuje. Izlazak iz zatvora shvaća kao drugu priliku i šansu za novi život, život s ispravne strane zakona. Ne samo zbog sebe nego i zbog svojeg četverogodišnjeg sina Luke koji se rodio kada je Maraš već bio iza rešetaka. No to baš ne ide glatko kako bi on htio. Maraševi stari poslovni partneri žele nastaviti s njime raditi, a kroz pokušaje življenja i preživljavanja u uvjetima kada želiš sve raditi po zakonu, brzo stječe dojam da je cijeli sustav protiv njega i da je mafijaško podzemlje na koje je navikao manje surovo od hladne birokratske stvarnosti „normalnog života“.

Autor i scenarist filma Miloš Avramović i Petar Mihajlović inteligentno i duhovito koriste ove scene za prikaz balkanske realnosti i mučne zbilje koja nam je i u pogledu obiteljskih i poslovnih prilika svima na trenutke bliska i dobro poznata. Uz Maraša je i dalje njegov najbolji prijatelj i sada bivši kolega Baća (Miodrag Radonjić) koji mu uskače kad god zagusti, a njegov bivši šef Car, koji ga smatra dijelom obitelji, pušta ga da nađe svoj vlastiti put, nadajući se naravno da će ga put na kraju odvesti natrag k njemu i njihovom sada proširenom ilegalnom biznisu.

Film i obje sezone dostupni su na Play Premiumu

U filmu, odnosno prvoj sezoni serije, Cara glumi izvrsni Dragan Bjelogrlić, ali zbog obaveza sa snimanjem serije „Senke nad Balkanom“ u drugoj sezoni „Južnog vetra“ u ulozi Cara gledamo Mikija Manojlovića. U drugoj sezoni Avramović na scenu uvodi nove igrače, nove dobavljače i nove mafijaške organizacije, odnosi u podzemlju se ponovno počinju zaoštravati, no ubrzo se počinje nadzirati da, ovoga puta, u sve izglednijem obračunu mafije, konce povlači netko drugi. Glumci su maestralno obavili svoj dio posla i svaki na svoj način, svojom karizmom, držanjem i mimikom potpuno uvjerljivo i bez zapinjanja isporučili prave karaktere svojih likova. Kroz takvu izvedbu, i gledatelj se vrlo brzo osjeća uvučen u priču i gotovo da proživljava trvenja, postupke, probleme i unutarnje borbe glavnih protagonista „Južnog vetra“.

To, jasno, ne bi bilo moguće bez izvrsnog scenarija s pametnim, suvislim i uvjerljivim dijalozima kroz koje vam ni u jednom trenutku neće pasti na pamet – „nema šanse da bi to netko stvarno rekao“. Dodatno, iako je i dalje fokus zadržan na poslovima organiziranog kriminala, scenaristički je dovoljno, baš koliko treba, vremena i prostora posvećeno osobnim životima ključnih likova, pa autori nisu upali u zamku dvodimenzionalnog prikaza dobri/loši momci jer u seriji tek je manji dio njih samo loš, a onih samo dobrih još je manje.

Maraševi narušeni obiteljski i ljubavni odnosi, pokušaj da popravi odnos s ocem i da on sam bude otac kakvog njegov sin treba, Baćine afere sa sponzorušama ili Carevi problemi sa sinom, emotivna povezanost između ovih likova, svi ti i mnogi drugi detalji ukidaju gledatelju mogućnost da na sve njih gleda kao na zle kriminalce koje ne treba žaliti, nego im omogućava da ih doživljava kao mnogo kompleksnije ličnosti, sa svim njihovim vrlinama i manama. Svaka epizoda serije odlično balansira omjere žestoke akcije i ostalih dramskih dijelova radnje ostavlja gledatelja u napetosti i želji da vidi što će uslijediti, pa ako ste namjeravali gledanje serije razvući na više dana – sretno s tim – teško da ćete odoljeti porivu da pogledate sve što „Južni vetar“ nudi u komadu, bez ometanja i bez prekida. I zato vam toplo preporučujemo da za gledanje Južnog vetra rezervirate cijeli vikend – nemojte reći da vas nismo upozorili.

Film i obje sezone serije „Južni vetar“, kao mnoge druge filmske i TV naslove možete pratiti na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.